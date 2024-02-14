Ролик собрал 365 миллионов просмотров за 24 часа.

Трейлер супергеройского фильма "Дэдпул и Росомаха" (Deadpool & Wolverine), представленный 12 февраля во время Super Bowl 2024 года, уже успел отметиться рекордом.

Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, ролик собрал 365 миллионов просмотров за 24 часа, тем самым сделав видео самым популярным трейлером фильма в истории.

Фильм "Дэдпул и Росомаха" – что известно

События фильма будут проходить через несколько лет после "Дэдпула 2". Уэйд Уилсон (он же антигерой Дэдпул) живет счастливой жизнью со своей возлюбленной Ванессой в кругу друзей, пока его не похищают члены "Управления временными изменениями". Они хотят вовлечь Дэдпула в опасную миссию через мультивселенную, во время которой ему предстоит встретиться с Росомахой.

Как и в предыдущих частях, Дэдпула сыграл Райан Рейнольдс ("Персонаж", "Красное уведомление", "Телохранитель киллера"), а Росамаху – Хью Джекман ("Престиж", "Отверженные", "Величайший шоумен").

Кроме того, к своим ролям из предыдущих частей "Дэдпула" вернулись Морена Баккарин (возлюбленная Уилсона Ванесса Карлайл), Лесли Уггамс (слепая соседка Дэдпула), Каран Сони (таксист Допиндер), Брианна Хильдебранд (член "Людей Икс" Сверхзвуковая Боеголовка), Шиори Кутсуна (член "Людей Икс" Юкио) и Стефан Капичич (член "Людей Икс" Колосс).

Также в фильме появятся несколько персонажей из предыдущих фильмов 20th Century Fox по комиксам Marvel: Аарон Стэнфорд повторит роль Пиро (фильмы "Люди Икс 2" и "Люди Икс: Последняя битва"), а Дженнифер Гарнер снова сыграет Электру Начос (фильмы "Сорвиголова" и "Электра").

Среди новых имен в касте – Эмма Коррин (сериал "Корона"), которой досталась роль неназванного главного антагониста, и Мэттью Макфедьен ("Робин Гуд", "Мушкетеры"), сыгравший агента "Управления временными изменениями" Парадокса.

Режиссером фильма выступил Шон Леви, который до этого снял фильмы "Персонаж", "Проект Адам", "Ночь в музее" и "Розовая пантера", а также работал над частью эпизодов сериала "Очень странные дела".

В украинский прокат фильм "Дэдпул и Росомаха" выйдет 25 июля 2024 года.

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