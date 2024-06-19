Это визуально стильная научная фантастика, затрагивающая те вопросы, которые мы только начинаем задавать о наших отношениях с искусственным интеллектом.

20 июня 2024 года в украинский прокат выходит французская киберпанк-анимация "Марс-Экспресс" (Mars Express)от режиссера Жереми Перина, которая вдохновлялась аниме и боевиками о восстании машин.

Фильм раскрывает историю о Марсе будущего. 2200 год, марсианская колония Ноктис – мир коррупции, киберпреступности и напряженных отношений между людьми и искусственным интеллектом. Частный детектив и ее напарник-андроид расследуют исчезновение студентки, которая владеет секретом, способным нарушить хрупкий баланс власти на Марсе. На неоновых улицах города детективы распутывают угрожающий заговор. Анимация, сочетающая 2D и 3D, создает увлекательное далекое будущее, где человечество ищет ответы на этические вопросы технологической эры.

УНИАН и кинокомпания "Артхаус Трафик" собрали три причины посмотреть эту неонуарную научную фантастику на больших экранах.

Премьеры в мире и в Украине

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале. После этого ленту показали на профильном фестивале анимации во французском городе Аннеси, а также на главных жанровых фестивалях мира. В Украине взрослая анимация открыла фантастическую программу фестиваля Миколайчук OPEN.

Фильм изобилует отсылками к такой классике жанра, как "Бегущий по лезвию", "Хранители", "Робокоп" и "Терминатор 2", а также выдающемуся аниме, которым вдохновлялись создатели: "Призрак в броне", "Акира", "Идеальная грусть" и "Паприка".

Создатели фильма

Для режиссера Жереми Перина это полнометражный дебют. До этого он работал над аниме сериалом "Кризис Юнга" 2018 года.

При этом режиссер собрал мощную команду – над музыкальным сопровождением ленты работали Фред Авриль и Янн Арно, которые до того создавали музыкальное оформление нашумевшего мюзикла "Аннетт" режиссера Леоса Каракса.

Среди специалистов по созданию анимации над лентой работал Беорн Леонард, в фильмографии которого – "Lego фильм", "Я потеряла свое тело" и "Приключения Паддингтона 2".

Премии и номинации

Фильм был номинирован в категории "Лучшая анимация" французской премии "Люмьер", созданной по аналогии с американским "Золотым глобусом". До этого лента получила зрительскую награду на фестивале Fantasia – премию "свежей крови".

Высоко оценивают фильм и критики. На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрения от критиков и 87% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 76 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,6 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Издание Variety назвало ленту "попкультурным коктейлем, в котором смешали крутую фантастику и научно-фантастический комикс", а Cineuropa отметило ее "увлекательную и футуристическую атмосферу и историю". Между тем, Screen Daily подчеркнуло, что это "визуально стильная научная фантастика, затрагивающая те вопросы, которые мы только начинаем задавать о наших отношениях с искусственным интеллектом".

О других интересных новинках недели вы можете прочитать в нашем отдельном материале. Также предлагаем ознакомиться с подборкой главных сериалов июня 2024 года.

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