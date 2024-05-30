Во внеконкурсную программу фестиваля вошли 14 фильмов со всего мира – от зрительских драм до научной фантастики и взрослой анимации.

Третий фестиваль зрительского кино Миколайчук OPEN, который в этом году пройдет в Черновцах с 15 по 23 июня, объявил внеконкурсную программу. В нее вошли 14 лент: хиты с мировых кинособытий, визионерская научная фантастика и художественные документальные фильмы.

Как отмечают организаторы мероприятия, среди прочих киноманы смогут посмотреть новые фильмы с такими голливудскими звездами, как Майкл Фассбендер (франшиза "Люди Икс", "Бесславные ублюдки", "Стыд"), Дакота Джонсон ("50 оттенков серого", "Мадам Паутина") и Шон Пенн ("Таинственная река", "Харви Милк").

В программу "Фестивальные находки" вошли:

Kneecap , реж. Рич Пепятт (Ирландия, 2024) – комедийный байопик об ирландской рэп-группе Kneecap с Майклом Фассбендером, получивший приз зрительских симпатий на Sundance

, реж. Рич Пепятт (Ирландия, 2024) – комедийный байопик об ирландской рэп-группе Kneecap с Майклом Фассбендером, получивший приз зрительских симпатий на Sundance "Не ожидайте слишком многого от конца света" / Do Not Expect Too Much From The End OF The World, реж. Раду Жуде (Румыния, Люксембург, Франция, Хорватия, 2023) – претендент на премию "Оскар" от Румынии о режиссере социальных роликов на аутсорсе, которая слишком много работает

/ Do Not Expect Too Much From The End OF The World, реж. Раду Жуде (Румыния, Люксембург, Франция, Хорватия, 2023) – претендент на премию "Оскар" от Румынии о режиссере социальных роликов на аутсорсе, которая слишком много работает "О засыхающей траве" / About dry grasses, реж. Нури Бильге Джейлан (Турция, Франция, Германия, Швеция, 2023) – претендент на премию "Оскар" от Турции об учителе искусства, который застрял в глубинке, но мечтает о столице

/ About dry grasses, реж. Нури Бильге Джейлан (Турция, Франция, Германия, Швеция, 2023) – претендент на премию "Оскар" от Турции об учителе искусства, который застрял в глубинке, но мечтает о столице "Поселенцы" / The Settlers, реж. Фелипе Гальвес (Аргентина, Чили, Дания, Франция, Германия, Швеция, Тайвань, Великобритания, 2023) – вестерн-претендент на премию "Оскар" от Аргентины, которым режиссер проливает свет на табуированную в его стране тему – геноцид в Селкнаме

/ The Settlers, реж. Фелипе Гальвес (Аргентина, Чили, Дания, Франция, Германия, Швеция, Тайвань, Великобритания, 2023) – вестерн-претендент на премию "Оскар" от Аргентины, которым режиссер проливает свет на табуированную в его стране тему – геноцид в Селкнаме "Папочка" / Daddio, реж. Кристи Холл (США, 2023) – вдохновляющая поездка в такси с Дакотой Джонсон и Шоном Пенном из программы фестиваля Торонто

В документальную программу "Невыдуманное" вошли:

"Ансельм" / Anselm, реж. Вим Вендерс (Германия, 2023) – новая работа номинанта на премию "Оскар" о выдающемся немецком художнике и скульпторе Ансельме Кифере

/ Anselm, реж. Вим Вендерс (Германия, 2023) – новая работа номинанта на премию "Оскар" о выдающемся немецком художнике и скульпторе Ансельме Кифере "Мирные люди" / Intercepted, реж. Оксана Карпович (Канада, Франция, Украина, 2024) – международный хит и фильм-открытие Docudays UA, созданный из перехваченных разговоров российских военных

/ Intercepted, реж. Оксана Карпович (Канада, Франция, Украина, 2024) – международный хит и фильм-открытие Docudays UA, созданный из перехваченных разговоров российских военных Nice Ladies , реж. Мария Паномарева (Нидерланды, Украина, 2023) – фильм о харьковской команде по чирлидингу, которая соревновалась в категории 50+, но была вынуждена выбирать между спортом и личной жизнью после полномасштабного вторжения

, реж. Мария Паномарева (Нидерланды, Украина, 2023) – фильм о харьковской команде по чирлидингу, которая соревновалась в категории 50+, но была вынуждена выбирать между спортом и личной жизнью после полномасштабного вторжения "Оккупированный город" / Occupied city, реж. Стив Маккуин (Нидерланды, Великобритания, США, 2023) – 4,5-часовая экранизация книги об оккупации Амстердама на фоне современного города от лауреата премии "Оскар"

/ Occupied city, реж. Стив Маккуин (Нидерланды, Великобритания, США, 2023) – 4,5-часовая экранизация книги об оккупации Амстердама на фоне современного города от лауреата премии "Оскар" "Фото на память" /A Picture to Remember, реж. Ольга Черных (Украина, Франция, Германия, 2023) – первый украинский фильм, открывший главный фестиваль документалистики в мире IDFA, который посвящен важности воспоминаний, Донецку и 10-летней войне

В фантастическую программу "Под созвездием близнецов" вошли:

"Аггро др1фт" / Aggro dr1ft, реж. Гармони Корин (Франция, США, 2023) – новый фильм культового американского режиссера с Трэвисом Скоттом в главной роли, снятый на тепловые линзы

Видео дня

"Божественность" / Divinity, реж. Эдди Альказар (США, 2023) – история сына ученого, который создал сыворотку, способную остановить старение, где Стивен Содерберг выступил как исполнительный продюсер

"Марс-Экспресс" / Mars-express, реж. Жереми Перин (Франция, 2023) – киберпанк-анимация об искусственном интеллекте из программы Каннского кинофестиваля

"Ширкоа: В обман верим" / Schirkoa: in Lies we trust, реж. Ишан Шукла (Индия, Франция, Германия, 2024) – антиутопическая анимация, где персонажей озвучили Гаспар Ноэ, Азия Ардженто, Лав Диаз, Гольшифте Фарахани и другие звезды кино.

Организаторы обещают, что расписание показов появится уже вскоре на официальном сайте мероприятия.

Как ранее сообщал УНИАН, откроет кинофестиваль "Миколайчук OPEN" в этом году вестерн "Мертвые не причиняют боли" – режиссерская работа голливудского актера Вигго Мортенсена, известного украинскому зрителю по роли Арагорна из "Властелина колец".

Закроет событие украинский документальный фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты", который расскажет о бессмертной музыкальной легенде Назария Яремчука, с которого фактически началась история украинской поп-музыки.

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