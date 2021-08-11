Актриса сыграет второстепенную роль.

Австралийская актриса Марго Робби сыграет в новом фильме американского кинорежиссера Уэса Андерсона.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Известно, что съемки ленты будут проходить в Испании, но ни дата премьеры, ни название пока неизвестны. Также известно, что Марго Робби сыграет второстепенную роль, но какая героиня ей досталась пока не сообщается.

Отметим, что в картине также появятся Тильда Суинтон, Эдриен Броуди, Билл Мюррей и Том Хэнкс.

Чем известна Марго Робби:

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Марго Робби наиболее известна по роли Харли Квин в фильмах DC. Она начала актерскую карьеру в 17 лет в родной Австралии, снявшись в эпизодической роли в сериале "Отдел убийств". Уже через год, в 2008 году, она попала в каст популярной австралийской мыльной оперы "Соседи", которая принесла ей большую популярность на родине. Проект стартовал в далеком 1985 году, и через него прошли многие австралийские звезды мирового масштаба - Рассел Кроу, Кайли Миноуг, Натали Имбрулья, Гай Пирс и другие. В 2011 году Марго перебралась в США, где получила одну из главных ролей в сериале "Пан Американ".

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Автор: Диана Могилевич