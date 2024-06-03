Нынешний Чилдрен Кинофест пройдет как офлайн, так и онлайн.

С 7 по 16 июня в Украине пройдет 11-й Чилдрен Кинофест– главное кинособытие для детей и подростков в нашей стране. В этом году он снова пройдет в гибридном формате: одна часть программы будет показана в кинотеатрах 11 городов Украины, другая – онлайн, а несколько фильмов будут доступны в обоих форматах.

Среди городов, кинотеатры которых примут Чилдрен Кинофест в своих залах: Киев, Львов, Винница, Житомир, Днепр, Луцк, Одесса, Полтава, Хмельницкий, Чернигов и Запорожье. Только на этих площадках можно будет посмотреть Международную программу – 7 новейших европейских фильмов для юной аудитории.

Открывать серию офлайн-показов будет анимационная лента "Королевство Кенсуке" (Kensuke's Kingdom) совместного производства Великобритании, Люксембурга и Франции. УНИАН совместно с Чилдрен Кинофестом расскажет интересные факты об этой изюминке фестиваля.

Сюжет и темы

В основе сюжета "Королевства Кенсуке" – одноименный роман-бестселлер известного британского детского писателя Майкла Морпурго (несколько его произведений изданы и на украинском языке).

Главный герой истории – мальчик Майкл, который вместе с семьей отправляется в кругосветное путешествие на яхте. Но во время шторма Майкл и его верная собака Стелла падают за борт. После долгих скитаний по океану они оказываются на необитаемом острове. Майкл думает, что теперь ему придется выживать в одиночку. Однако вскоре мальчик понимает, что на острове есть еще кто-то...

Этим таинственным жителем оказывается старый японец Кенсуке, который живет отшельником еще со времен Второй мировой войны. Между ним и Майклом сначала возникает напряжение и недоверие. Но впоследствии обстоятельства заставляют их объединиться, ведь острову угрожают браконьеры, прибывшие охотиться на местных животных, в частности орангутанов, с которыми у Кенсуке сложилась особая связь. Майкл находит в себе силы, о которых даже не догадывался, а Кенсуке учится доверять людям. Вместе они становятся на защиту своего маленького мира среди океана.

"Королевство Кенсуке" – это нечто большее, чем просто увлекательная приключенческая история для всей семьи. Это глубокая притча об отношениях между людьми разных поколений и культур, о восстановлении доверия и важности опеки над природой. Остров с его уникальными обитателями становится полноценным действующим лицом фильма. Через историю мальчика Майкла зрители наблюдают, как ребенок учится жить в гармонии с окружающей средой и понимать ее ценность. А Кенсуке демонстрирует, как один человек, заботясь о своем клочке Земли, может изменить целый мир.

Фестивальный успех и отзывы

Несмотря на то, что широкий зритель еще почти не видел "Королевство Кенсуке", анимация уже успела заявить о себе на международной киноарене. В прошлом году лента была участницей престижного фестиваля в Аннеси – крупнейшего в мире форума анимационных фильмов.

А в этом году она получила главный приз на Детском международном кинофестивале в Нью-Йорке и одержала победу в номинациях "Лучший полнометражный фильм", "Лучший сценарист" и "Лучшая музыка" на Британской анимационной премии.

Анимация и команда

Чтобы воссоздать магическую атмосферу острова, создатели "Королевства Кенсуке" выбрали традиционную 2D анимацию. Художники создали захватывающие, сочные пейзажи, насытили кадр множеством реалистичных деталей, чтобы зритель мог забыть, что перед ним нарисованный, а не снятый мир. В то же время аниматоры добавили 3D и фотореалистичные элементы, например, в изображении воды или облаков, чтобы усилить эффект погружения.

Работа над лентой длилась более двух с половиной лет и привлекла более 200 художников. Такая масштабность и внимание к каждой детали кадра типичны для производства полнометражной анимации. По словам режиссеров Нила Бойла и Кирка Хендри, их целью было создать фильм, который будет одинаково увлекательным и для детей, и для взрослых, завернет важные темы в форму яркого приключенческого аттракциона для всей семьи.

Музыку для "Королевства Кенсуке" написал композитор Стюарт Хэнкок в лучших традициях симфонических саундтреков к классическим приключенческим блокбастерам. Он признается, что был в восторге от эмоционального потенциала истории и возможностей, которые дает анимационное кино для создания музыки.

Соприкасающиеся звезды

На Чилдрен Кинофесте фильм (как и остальные ленты) будет звучать на украинском языке, однако в его оригинальной аудиодорожке звучат знаменитые голоса, что указывает на большой масштаб проекта.

Так, отца героя озвучил Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер", "28 дней спустя", сериал "Острые козырьки"). Свое участие оскаровский лауреат прокомментировал так: "Я в восторге от того, что присоединился к проекту. Я большой фан рассказов Майкла Морпурго и читал "Королевство Кенсуке" с сыновьями, когда они были маленькими. Здорово видеть, как эту трогательную историю о приключениях, дружбе и хрупкости природы оживили в анимации".

А вот так описала ленту Салли Хокинс ("Приключения Паддингтона", "Форма воды"), которая тоже участвовала в оригинальной озвучке: "Это история о семье, надежде, выживании и силе дружбы. О путах любви, держащих нас вместе. О человеческом духе и силе, но в то же время хрупкости природы. Это невероятно красиво".

Отзыв автора книги

Майкл Морпурго, чей роман лег в основу ленты, посмотрел "Королевство Кенсуке" одним из первых. И отозвался с искренним восторгом.

"Иллюстрация здесь играет ключевую роль. Остров становится полноценным персонажем, и анимация делает его невероятно насыщенным, ярким, полным звуков и красок. Она придает истории глубину, которой не может достичь сама книга", – делится впечатлениями писатель.

По мнению Морпурго, сочетание сценария Фрэнка Коттрелла-Бойса, удивительной анимации, изобретательности режиссеров и мощной музыки Стюарта Хэнкока создают настоящую магию на экране. И помогают донести главные идеи произведения: важность любви и доверия между людьми и заботы о природе.

Анимационный фильм "Королевство Кенсуке" покажут 7 июня – в первый день Чилдрен Кинофеста – в избранных кинотеатрах Киева, Львова, Винницы, Житомира, Днепра, Луцка, Одессы, Полтавы, Хмельницкого, Чернигова и Запорожья. Зарегистрироваться на бесплатный просмотр уже можно на сайте childrenkinofest.com. Всего кинопросмотр продлится до 16 июня включительно. Все события бесплатные при условии предварительной регистрации онлайн.

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