В мировой прокат фильм выйдет 22 ноября 2024 года.

Кинокомпания Paramount Pictures наконец-то представила первый трейлер эпической исторической драмы "Гладиатор 2" (Gladiator II) от культового режиссера Ридли Скотта ("Чужой", "Бегущий по лезвию", "Тельма и Луиза", "Солдат Джейн", "Ганнибал", "Марсианин", "Наполеон").

Фильм является сиквелом его же исторического боевика "Гладиатор" 2000 года с Расселом Кроу в главной роли, который получил пять "Оскаров", в том числе как "Лучший фильм".

События новой ленты происходят через 25 лет после первого, а в центре сюжета окажется племянник императора Коммода из первого фильма – Люций, который в "Гладиаторе" 2000 года был совсем маленьким. Последние 15 лет парень провел в изгнании, уже успев обзавестись женой и сыном, тогда как его мать Луцилла думала, что он погиб. Впоследствии он попадает в плен к Римской Империи, где его заставляют стать гладиатором.

Главную роль в фильме исполнил ирландский актер Пол Мескаль ("После солнца", "Все мы незнакомцы"). На арене ему придется скрестить мечи с героем Педро Паскаля (сериалы "Нарко", "Мандалорец", "Последние из нас") – генералом Маркусом Акацием, наставником которого был главный герой первого "Гладиатора" Максимус.

Из первого фильма к своим ролям вернулись Конни Нильсен, которая снова сыграла Луциллу, и Дерек Джейкоби, который повторил роль сенатора Гракхуса.

Также в новом фильме сыграл Дензел Вашингтон ("Тренировочный день", "Маньчжурский кандидат", франшиза "Праведник"), воплотивший образ торговца оружием и бывшего рабовладельца Макринуса, который втягивает главного героя в свои политические игры. Тем временем, Джозеф Куинн ("Тихое место: День первый", сериал "Очень странные дела") и Фред Хехингер (сериалы "Белый лотос", "Пэм и Томми", трилогия "Улица страха") сыграли братьев-императоров Гету и Каракаллу.

В мировой прокат фильм "Гладиатор 2" выйдет 22 ноября 2024 года.

Отметим, ранее сообщалось, что ныне 86-летний Ридли Скотт планирует снять еще две части "Гладиатора", выход которых запланирован на 2026-2027 годы.

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