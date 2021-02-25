Студия Disney объявила официальную дату премьеры мини-сериала "Локи".
Об этом сообщает Variety.
Читайте такжеПоявились первые кадры третьей части "Человека-паука"
Ранее релиз был назначен на май 2021 года, но затем его перенесли на июнь. Согласно сюжету, в шестисерийном экшене покажут, что случилось с богом хитрости, после того как он обрел свободу в "Мстителях: Финал" и сбежал с Тессерактом. Также в шоу появится полиция, которая будет следить за временными изменениями.
Известно, что в шоу будут сниматься Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, Софи Ди Мартино, Гугу Эмбата-Ро, Ричард Э. Грант, Кэйли Флеминг, Изабель Фретхайм и Вунми Мосаку.
Другие новости УНИАН:
- Гай Ричи снимет фильм о Второй мировой войне
- Режиссер "Величайшего шоумена" снимет биографический фильм о Робби Уильямсе
- Появился первый кадр со съемок третьей части "Пацанов"
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram