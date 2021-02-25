Премьера состоится в июне.

Студия Disney объявила официальную дату премьеры мини-сериала "Локи".

Об этом сообщает Variety.

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Ранее релиз был назначен на май 2021 года, но затем его перенесли на июнь. Согласно сюжету, в шестисерийном экшене покажут, что случилось с богом хитрости, после того как он обрел свободу в "Мстителях: Финал" и сбежал с Тессерактом. Также в шоу появится полиция, которая будет следить за временными изменениями.

Известно, что в шоу будут сниматься Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, Софи Ди Мартино, Гугу Эмбата-Ро, Ричард Э. Грант, Кэйли Флеминг, Изабель Фретхайм и Вунми Мосаку.

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Автор: УНИАН