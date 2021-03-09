В субботу на телеканале "1+1" показали первый выпуск сенсационного шоу звездных пародий под названием "Липсинк батл".

Открыла первый выпуск известная актриса и участница шоу "Танцы со звездами" Ксения Мишина. Она боролась за серебряный пояс в паре со своим возлюбленным Александром Эллертом и предстала перед зрителями в образе главного любимца страны Олега Винника. "Залипсила" Ксения его главный хит "Вовчиця".

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"Я в шоке. Это было очень эстетично. Единственное, что ты не успела сделать - это послать мой фирменный воздушный поцелуй", - оценил пародию Олег Винник, который все время наблюдал за выступлением Ксении по видеосвязи.

Автор Студии "Квартал 95" Александр Эллерт перевоплотился в образ американской поп-певицы Бритни Спирс. Артист "липсил" мировой хит Бритни "Toxic". В батле победу одержал Александр Эллерт.

Следующими на сцену вышли гимнастка Анна Ризатдинова и "пятая ракетка мира", теннисистка Элина Свитолина.

Анна Ризатдинова примерила образ Оли Поляковой и показала настоящий перформанс на сцене, "залипсив" хит артистки под названием "Королева ночи". Настоящим сюрпризом не только для зрителей, но и для самой Анны Ризатдиновой стало появление Оли Поляковой на сцене, которую гимнастка сначала не увидела из-за объемной короны с пиротехникой.

Элина Свитолина появилась в образе MONATIK, повторив концертный номер артиста на песню "Каждый раз". Согласно шумометру, выиграла в батле Элина Свитолина. А Анна расплакалась потому, что получила поражение.

Третьей парой первого эпизода "Липсинк батла" стали комики Юрий Ткач и Игорь Ласточкин.

Комик перевоплотился в известного южнокорейского исполнителя PSY, хит которого звучал во всем мире и набрал около 4 миллиардов просмотров в YouTube. Игорь Ласточкин попробовал себя в роли известной украинской исполнительницы Русланы и спародировал ее известный хит "Дикие танцы". Выиграл в батле Юрий Ткач.

Главного "липсера" первого эпизода, который будет бороться за золотой пояс выбирали зрители в зале благодаря супер батлу. Победители трех предыдущих пародий сошлись в поединке и "залипсили" ведущую шоу Тину Кароль. Артисты исполнили хит певицы под названием "Выше облаков". Одержал победу в первом эфире комик Юрий Ткач.

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Автор: УНИАН