Фильм выйдет на экраны в следующем году.

Disney готовится к премьере новой киноадаптации анимационного фильма "Лило и Стич", которая обещает перенести зрителей в мир приключений, дружбы и семейных ценностей. Фильм, который выйдет на экраны 23 мая 2025 года, расскажет историю о необычной связи между одинокой девочкой Лило и инопланетным созданием Стичем на фоне живописных Гавайских островов.

Недавно Disney представила первый официальный тизер к фильму. В 30-секундном ролике зрители могут увидеть знакомого всем голубого пришельца Стича, который разрушает песчаный замок на пляже. Этот короткий эпизод сразу же настраивает на атмосферу веселья и приключений, которая ждет зрителей в полнометражной версии.

Фильм расскажет историю о шестилетней девочке Лило, которая живет на Гавайях со своей старшей сестрой Нани. Лило чувствует себя одинокой и непонятной, пока однажды не встречает необычного "щенка" по имени Стич. На самом деле Стич - это генетически модифицированный инопланетянин, созданный как сила разрушения. Однако, благодаря доброте и заботе Лило, Стич постепенно меняется, находя настоящую семью и любовь.

Режиссером фильма выступит Дин Флейшер Кэмп. Роль Лило исполнит Майя Кеалоха, а Зака Галифианакиса зрители увидят в образе агента Плики.

Киноадаптация "Лило и Стич" выходит на экраны через 23 года после премьеры оригинального мультфильма, который завоевал сердца зрителей по всему миру и собрал 273 миллиона долларов в прокате. Мультфильм "Лило и Стич" стал настоящим культурным феноменом, породив многочисленные продолжения.

Напомним, в сети появился трейлер фильма "Белоснежка".

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