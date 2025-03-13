В украинский прокат фильм выйдет 22 мая 2025 года.

Кинокомпания Walt Disney Pictures представила первый полный трейлер приключенческой комедии "Лило и Стич" (Lilo & Stitch), которая является адаптацией культового одноименного диснеевского мультфильма 2002 года.

Новый игровой фильм с элементами компьютерной графики рассказывает трогательную и веселую историю об одинокой гавайской девочке Лило и беглеце-пришельце по имени Стич, чем-то похожем на коалу и собаку одновременно, который помогает сплотить ее разрушенную семью.

Главную роль в ленте сыграла юная гавайская актриса Майя Келоха, для которой это первое появление на больших экранах.

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Также в ленте задействованы Зак Галифианакис (франшиза "Мальчишник в Вегасе", "Бердмен"), Билли Магнуссен ("Взлет", "Дом у дороги"), Ханна Ваддингем (сериалы "Игра престолов", "Тед Лассо") и другие.

Режиссером фильма выступил Дин Флейшер Кэмп, который до этого работал над экспериментальным независимым кино.

Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 22 мая 2025 года.

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