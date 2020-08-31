Актриса умерла / Скриншот YouTube
Известная актриса Лесли Хэмилтон умерла 22 августа. При этом ее родители сообщили о трагедии только сейчас.
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Женщина умерла в возрасте 64 лет. Причина смерти пока неизвестна. Стоит отметить, что Лесли - это сестра-близнец сыгравшей Сару Коннор в обеих частях "Терминатора" Линды Хэмилтон. Также звезда сама сыграла эпизодическую роль во второй части фильма.
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