Ленты "Дау" Хржановского и "Атлантида" Васяновича посоревнуются за главную кинематографическую премию Европы

В общей сложности в первую часть лонг-листа рекомендованных к номинации вошли 32 картины.

Украинскую картину «Атлантида» Валентина Васяновича и часть кинопроекта «Дау. Наташа» немецко-украино-британского производства режиссера Илья Хржановского рекомендовали номинировать на Премию Европейской киноакадемии.

В общей сложности в первую часть лонг-листа рекомендованных к номинации на главную кинопремию Европы вошли 32 картины. Результаты голосования за номинантов объявят 7 ноября на Севильском кинофестивале, а 33-я церемония награждения победителей European Film Awards состоится 12 декабря в столице Исландии Рейкьявике.

«Дау» Ильи Хржановского, вошедший в число лучших проектов Международного киноателье Каннского кинофестиваля, исследует природу тоталитарной власти и способы взаимодействия личности с ней через биографию советского физика Льва Ландау. Кинопроект «Вселенная «Дау» состоит из 700 часов киноматериала: 14 фильмов, 3 сериалов, множества видеоперформансов и научных фильмов. Большая часть съемок прошла в 2007-2018 гг. в Харькове на специально отстроенной съемочной площадке в 12 000 квадратных метров, ставшей самой большой в Европе.

Илья Хржановский попадает в лонг-лист премии Европейской киноакадемии уже во второй раз: в 2004 году его фильм «4» также был рекомендован к номинации. Дебютная режиссерская работа Хржановского тогда отметили множеством международных наград, в том числе, одним из главных призов Роттердамского кинофестиваля.

В свою очередь «Атлантида» Васяновича осмысливает вооруженный конфликт на Донбассе через постапокалиптическое повествование. Украинский солдат Сергей, страдающий от посттравматического синдрома, пытается найти новый смысл существования в условиях завершившейся в 2024 году войны. Война окончена, Донбасс малопригоден для восстановления, но борьба начинается снова – теперь с травмами прошлого.

Премия Европейской киноакадемии – ежегодная премия Европейской академии кино, европейский аналог «Оскара». Академия объединяет 3800 экспертов и профессионалов европейской киноиндустрии. Премия присуждается с 1988 года в 23 категориях, среди которых главная – «Лучший фильм».

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Автор: УНИАН