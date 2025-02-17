Мировая премьера документального фильма об украинских школах во время войны состоится 20 февраля 2025 года.

Вышел первый трейлер документального фильма "Лента времени" (Timestamp) режиссера Екатерины Горностай ("Стоп-Земля"), рассказывающий об украинских школах во времена полномасштабной войны.

Как сообщалось ранее, фильм вошел в основную конкурсную программу 75-го Берлинского международного кинофестиваля – именно там 20 февраля состоится его мировая премьера. Это первый с 1997 года фильм украинской женщины-режиссера, попавший в основной конкурс – в последний раз это был фильм Киры Муратовой "Три истории".

Документальный полнометражный фильм Екатерины Горностай будет бороться за главный приз – "Золотого медведя" Берлинале. Кроме того, "Лента времени" претендует на Documentary Award Берлинского кинофестиваля. В этой категории представлено еще 15 документальных фильмов из разных программ кинофестиваля.

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В центре сюжета фильма – украинские учителя и ученики, которые во время военных действий продолжают учить и учиться, в частности на деоккупированных и прифронтовых территориях. Снятый без закадрового голоса, интервью и реконструкций, фильм предлагает глубокий взгляд на борьбу украинского народа за сохранение образования, за свое существование и идентичность. Он показывает, как война в Украине влияет на повседневную жизнь учеников и учителей, и вызовы, связанные с попыткой сохранить образование и ощущение нормальной жизни в условиях постоянной опасности.

Когда же фильм выйдет в широкий украинский прокат, пока неизвестно.

Напомним, Берлинский международный кинофестиваль 2025 года продлится с 13 по 23 февраля, имена победителей станут известны за день до закрытия.

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