Организаторы добавили киноленты в секцию "Forum".

На Берлинском кинофестивале, который считается одним из самых престижных фестивалей Европы и мира, покажут два фильма о войне в Украине.

В секции "Forum" будут представлены киноленты "Час підльоту" режиссера Виталия Манского и "Коли над морем спалахує блискавка" Евы Нейман. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

В "Час підльоту", который создан в копродукции Украины, Латвии и Чехии, события происходят на западе Украины. Это документальный фильм, в котором показан жизненный цикл общественных обрядов скорби и повседневных ритуалов украинцев.

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Фильм "Коли над морем спалахує блискавка" - это история о жизни и мечтах одесситов во время войны, когда никто не знает, каким будет завтра. Режиссер работала над кинолентой вместе с немецкими коллегами.

К слову, Берлинский кинофестиваль проходит ежегодно с 1951 года. В этом году он состоится с 13 по 23 февраля. Жюри награждают победителей статуэтками в виде Золотого и Серебряного медведя, который является символом Берлина.

Напомним, недавно стало известно, что проведение кинопремии "Оскар-2025" под угрозой.

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