Дженсен Эклс в новом проекте расскажет об истории любви Джона и Мэри Винчестеров.

Многие фанаты "Сверхъестественного" расстроились, когда завершился сериал, но как выяснилось, это еще не конец. Дженсен Эклс со своей супругой Дэниил станут исполнительными продюсерами сериала "Винчестеры".

Об этом актер рассказал в комментарии Deadline.

Эклс в приквеле "Сверхъестественного" предстанет в роли рассказчика истории любви Джона и Мэри Винчестеров.

"Вас ожидает эпическая история, нерассказанная история любви о том, как Джон встретил Мэри и как они пожертвовали всем, чтобы спасти весь мир", - говорится в сообщении.

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При этом актер отметил, что после завершения сериала "Сверхъестественное" все знали, что еще не конец, потому что "ничто никогда по-настоящему не заканчивается".

"Я всегда чувствовал, что мой персонаж, Дин, хотел бы узнать больше об отношениях своих родителей и о том, как они сложились. Так что мне нравится мысль о том, что он возьмет нас с собой в это путешествие", - подчеркнул Эклс.

Сериал Сверхъестественное: что в нем особенного

Сериал "Сверхъестственное" снят в жанре фэнтези.

Премьера сериала состоялась в далеком 2005 году. С тех пор было отснято 15 сезонов.

10 сентября 2020 года состоялся последний день съемок завершающего сезона легендарного сериала.

Позже появился тизер к двухчасовой финальной серии "Сверхъестественного"

Сериал достиг такого успеха, что по нему были созданы три серии комиксов.

Опубликовано 12 романов, основанных на сериале.

С 2006 года телесериал "Сверхъестественное" и работающая над ним команда номинировался и получал награды в 14 основных премиях, присуждаемых в области телевидения.

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Автор: Анастасия Горбачева