Многие фанаты "Сверхъестественного" расстроились, когда завершился сериал, но как выяснилось, это еще не конец. Дженсен Эклс со своей супругой Дэниил станут исполнительными продюсерами сериала "Винчестеры".
Об этом актер рассказал в комментарии Deadline.
Эклс в приквеле "Сверхъестественного" предстанет в роли рассказчика истории любви Джона и Мэри Винчестеров.
"Вас ожидает эпическая история, нерассказанная история любви о том, как Джон встретил Мэри и как они пожертвовали всем, чтобы спасти весь мир", - говорится в сообщении.
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При этом актер отметил, что после завершения сериала "Сверхъестественное" все знали, что еще не конец, потому что "ничто никогда по-настоящему не заканчивается".
"Я всегда чувствовал, что мой персонаж, Дин, хотел бы узнать больше об отношениях своих родителей и о том, как они сложились. Так что мне нравится мысль о том, что он возьмет нас с собой в это путешествие", - подчеркнул Эклс.
Сериал Сверхъестественное: что в нем особенного
Сериал "Сверхъестственное" снят в жанре фэнтези.
Премьера сериала состоялась в далеком 2005 году. С тех пор было отснято 15 сезонов.
10 сентября 2020 года состоялся последний день съемок завершающего сезона легендарного сериала.
Позже появился тизер к двухчасовой финальной серии "Сверхъестественного"
Сериал достиг такого успеха, что по нему были созданы три серии комиксов.
Опубликовано 12 романов, основанных на сериале.
С 2006 года телесериал "Сверхъестественное" и работающая над ним команда номинировался и получал награды в 14 основных премиях, присуждаемых в области телевидения.
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