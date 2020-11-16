Заключительный 326-й эпизод «Сверхъестественного» и часовое интервью с актерами и съемочной группой выйдут на телеканале The CW 19 ноября.

Сериал «Сверхъестественное» радовал фанатов на протяжении 15 лет, но эта долгая дорога подходит к концу. В ближайший четверг история братьев Винчестеров завершится двухчасовым финальным эпизодом, который будет состоять из ретроспективы шоу под названием «Сверхъестественное: Долгая дорога домой» и непосредственно финала с оптимистичным названием «Продолжай».

Читайте такжеВышел трейлер фильма "Бледный конь" по роману Агаты Кристи (видео)Накануне телеканал The CW опубликовал проморолик, который стал обещанием не просто вспомнить, как все начиналось, но и порадовать фанатов достойным концом сюжета. Впрочем, ни видео, ни синопсис эпизода не дают намека на события, которые покажут зрителям. Создатели сериала без устали подогревают всеобщий интерес, намекая, что финал может стать лучшим, что им довелось видеть за все 15 лет существования шоу. И Джаред Падалеки, который сыграл Сэма Винчестера, с ними полностью согласен.

«Я очень доволен тем, как все сложилось. Финал сериала — мой любимый эпизод за все время», — заявил актер в одном из интервью. «Это фантастический способ завершить шоу», — добавил его коллега Дженсен Эклс (Дин Винчестер).

Сценарист шоу Эндрю Дабб ранее также пообещал, что в последнем эпизоде «Сверхъестественного» Сэму и Дину больше не придется охотиться, они смогут сосредоточиться на собственной семейной истории и показать те братские отношения, за которые фанаты так любят и ценят шоу, передает.popcornnews.

Заключительный 326-й эпизод «Сверхъестественного» и часовое интервью с актерами и съемочной группой выйдут на телеканале The CW 19 ноября.

Другие новости кино

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН