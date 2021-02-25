Шоураннер "Пацанов" Эрик Крипке опубликовал в своем Twitter-аккаунте первое официальное фото со съемок третьего сезона боевика.
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Антигеройский боевик создан по мотивам комика Гарта Энниса и Дарика Робинсона. Согласно сценарию, секреты Vought станут известными. Кроме того, зрителям покажут союз Кэмпбелла и Нойман.
Главным героем третьей части станет Солдатик, роль которого сыграет Эклс. К слову, он снимался в сериале "Сверхестественное".
Предполагается, что съемочный процесс продлится до конца августа, а сама премьера сериала состоится в 2022 году на сервисе Amazon Prime Video.
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