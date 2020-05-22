Леди Гага похвалила Гранде за желание сотрудничать и призналась, что стихи на песню "Rain on Me" написала прямо в студии.

Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный трек в стиле данс-поп.

Премьера композиции в стиле данс-поп, которая войдет в альбом Леди Гаги «Chromatica», состоялась в ночь на пятницу, 22 мая. Клип обещают выпустить на YouTube в 20:00.

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«Мне было так приятно стать частью бодрящей и истинной поп-музыки снова, потому что я чувствую, будто минута прошла с того момента, как я сделала что-то такое же прилипчивое, - сказала Гранде.

«Знаете, это видео очень крутое, очень веселое. Я просто никогда в своей жизни не одевалась так и отлично провела время», - прокомментировала будущий клип Гранде.

В свою очередь Гага похвалила Гранде за желание сотрудничать и призналась, что стихи на песню "Rain on Me" написала прямо в студии.

Как сообщал УНИАН, американская певица Леди Гага назвала дату выхода нового альбома под названием Chromatica, который ранее был отложен из-за пандемии коронавируса.

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