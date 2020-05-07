Леди Гага назвала новую дату выхода альбома

В марте Леди Гага объявила о том, что решила отложить выход своего альбома на неопределенный срок.

Американская певица Леди Гага назвала дату выхода нового альбома под названием Chromatica, который ранее был отложен из-за пандемии коронавируса.

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Планировалось, что пластинка должна была выйти 10 апреля, а теперь релиз состоится 29 мая этого года, написала звезда в своем инстаграме.

В альбом войдут 16 песен, в том числе представленная ранее Stupid Love. В записи альбома принял участие вокалист OneRepublic Райан Теддер, который назвал его "самой крутой штукой, которая выйдет в 2020 году".

Как сообщал УНИАН Lite, 25 марта Леди Гага объявила о том, что решила отложить выход своего альбома на неопределенный срок. Также певице пришлось отложить концерты в Лас-Вегасе, запланированные на апрель и май.