Актриса театра и кино уверяет, что только так можно оградить себя от пропаганды, которую сеет РФ.

Именитая украинская актриса театра и кино Ольга Сумская призналась, что многие ее родственники и поклонники верят кремлевской пропаганде. Звезда сказала - уже не пытается их переубедить, ведь это не даст никакого результата. Об этом артистка заявила в интервью Телеканалу TV5.

Ольга уточнила, что мировой бойкот - это единственная попытка донести до зомбированных людей правду.

"А как иначе что-то доказать миллионам зомбированных людей? Они зомбированные, потому что смотрят то, что им показывают. Конечно, есть люди, которые все понимают, и их немало. Они мне пишут: "Оленька, мы вас поддерживаем, но не можем выйти, потому что это сразу увольнение с работы, а то и тюрьма".

Там страшные вещи происходят. Мировой бойкот, так или иначе, должен был случиться. Возможно, бойкотом мы дадим понять этим зомби, что происходит в нашей стране... Когда нам пишут и говорят, что "вы сами себя бомбите", я не могу. Я перестала отвечать этим зомбированным людям, которые так пишут", - сказала Ольга Сумская.

Актриса уверяет, что прекратила общение с родственниками из России, которых зомбировала пропаганда.

"У нас есть там родственники. И когда я слышу, что кто-то так говорит, я просто прекращаю общаться. Весь мир должен дать сегодня отпор этим рашистам. Иначе нельзя", - резюмировала Сумская.

Напомним, дочь Ольги Сумской Антонина Паперная осталась в России. Даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля она не выехала, а звездная мама оправдала ее тем, что это якобы сделать невозможно, ведь у Паперной маленькие дети.

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