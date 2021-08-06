В рамках договора снимут 14 фильмов по мотивам мультсериала.

Популярный мультсериал "Южный парк" будет выходить на Comedy Central до 2027 года до 30-го сезона. Соответствующий договор с ViacomCBS подписали Трей Паркер и Мэтт Стоун.

Об этом сообщает Bloomberg.

В результате сделки они получат 900 миллионов долларов, что делает договор продюсеров и ViacomCBS одним из самых дорогих в истории телевидения. Деньги направят на создание новых эпизодов "Южного парка" и нескольких фильмов-спиноффов.

"Comedy Central был нашим домом в течение 25 лет, и мы очень рады, что они обязались обеспечить нас на следующие 75 лет", – говорится в заявлении Паркера и Стоуна.

"Южный парк": подробности новой сделки

Читайте такжеВ сети появился тизер "Американской истории преступлений", посвященный секс-скандалу с КлинтономВ рамках новой сделки планируют создать 14 оригинальных фильмов по вселенной "Южного парка" на новом потоковом сервисе ViacomCBS - Paramount+.

Действие фильмов будет происходить в мире "Южного парка" и иногда будет сосредоточено на новых персонажах и историях.

Два из этих фильмов выйдут на экраны уже в 2021 году.

Кроме того, создатели "Южного парка" примутся за разработку видеоигры и документального фильма о франшизе.

Автор: Катерина Шварц