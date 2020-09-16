Серия выйдет 30 сентября и впервые за 23-летнюю историю сериала будет длиться один час.

Создатели американского мультсериала South Park («Южный парк») выпустят специальный эпизод, посвященный COVID-19.

Читайте такжеКитайский интернет «зачистили» от любых упоминаний о сериале «Южный парк»Как пишет digitalspy, серия выйдет 30 сентября и впервые за 23-летнюю историю сериала будет длиться один час.

Новая серия South Park

В тизере спецвыпуска отец Стэна Рэнди Марш говорит о большей прибыли от продаж марихуаны в результате кризиса. Тем временем Эрик Картман и Кайл Брофловски выражают беспокойство по поводу социального дистанцирования.

Эпизод, посвященный проблемам 2020 года, будет доступен на HBO Max в течение 24 часов после премьеры на телеканале Comedy Central.

South Park («Южный парк»): что известно о мультсериале

«Ю́жный Парк» - это американский мультсериал, который создают Трей Паркер и Мэтт Стоун.

Второй по длительности анимационный сериал в истории американского телевидения после сериала «Симпсоны».

Выпускается кабельным телеканалом Comedy Central с 1997 года.

Основу сюжета составляют приключения четырёх мальчиков и их друзей, живущих в маленьком городке Южный Парк, штат Колорадо.

Сериал высмеивает недостатки американской культуры и текущие мировые события, а также подвергает критике множество глубоких убеждений и табу посредством пародии и чёрного юмора.

«Южный Парк» выходит поздно вечером и позиционируется как мультфильм для взрослых.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц