Рэнди Марш говорит о большей прибыли от продаж марихуаны в результате кризиса / скриншот
Создатели американского мультсериала South Park («Южный парк») выпустят специальный эпизод, посвященный COVID-19.
Читайте такжеКитайский интернет «зачистили» от любых упоминаний о сериале «Южный парк»Как пишет digitalspy, серия выйдет 30 сентября и впервые за 23-летнюю историю сериала будет длиться один час.
Новая серия South Park
В тизере спецвыпуска отец Стэна Рэнди Марш говорит о большей прибыли от продаж марихуаны в результате кризиса. Тем временем Эрик Картман и Кайл Брофловски выражают беспокойство по поводу социального дистанцирования.
Эпизод, посвященный проблемам 2020 года, будет доступен на HBO Max в течение 24 часов после премьеры на телеканале Comedy Central.
South Park («Южный парк»): что известно о мультсериале
- «Ю́жный Парк» - это американский мультсериал, который создают Трей Паркер и Мэтт Стоун.
- Второй по длительности анимационный сериал в истории американского телевидения после сериала «Симпсоны».
- Выпускается кабельным телеканалом Comedy Central с 1997 года.
- Основу сюжета составляют приключения четырёх мальчиков и их друзей, живущих в маленьком городке Южный Парк, штат Колорадо.
- Сериал высмеивает недостатки американской культуры и текущие мировые события, а также подвергает критике множество глубоких убеждений и табу посредством пародии и чёрного юмора.
- «Южный Парк» выходит поздно вечером и позиционируется как мультфильм для взрослых.
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