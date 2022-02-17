Стало известно, что третья часть хоррора "Тихое место" уже находится в разработке, но выйдет фильм только в 2025 году.
Об этом заявил актер Джон Красински во время конференции Paramount с инвесторами, пишет The Hollywood Reporter.
На данный момент неизвестно, кто выступит режиссером и сценаристом проекта. До этого сообщалось, что Джефф Николс покинул пост режиссера "Тихого места 3".
Ничего не известно и о сюжете будущего хоррора.
"Тихое место": что известно о двух предыдущих фильмах
Американские фильмы ужасов режиссера Джона Красински, который также выступил в качестве сценариста и сыграл главную роль.
Остальные роли сыграли Эмили Блант, Ноа Джуп, Миллисент Симмондс и Киллиан Мерфи.
Премьера первого фильма состоялась 9 марта 2018 года на фестивале South by Southwest. В широкий прокат в США картина вышла 6 апреля 2018 года.
Премьера второго фильма прошла в Нью-Йорке 8 марта 2020 года.