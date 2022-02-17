Главные роли в двух предыдущих частях фильма ужасов сыграли Джон Красински, Эмили Блант и Киллиан Мерфи.

Стало известно, что третья часть хоррора "Тихое место" уже находится в разработке, но выйдет фильм только в 2025 году.

Об этом заявил актер Джон Красински во время конференции Paramount с инвесторами, пишет The Hollywood Reporter.

На данный момент неизвестно, кто выступит режиссером и сценаристом проекта. До этого сообщалось, что Джефф Николс покинул пост режиссера "Тихого места 3".

Ничего не известно и о сюжете будущего хоррора.

"Тихое место": что известно о двух предыдущих фильмах

Американские фильмы ужасов режиссера Джона Красински, который также выступил в качестве сценариста и сыграл главную роль.

Остальные роли сыграли Эмили Блант, Ноа Джуп, Миллисент Симмондс и Киллиан Мерфи.

Премьера первого фильма состоялась 9 марта 2018 года на фестивале South by Southwest. В широкий прокат в США картина вышла 6 апреля 2018 года.

Премьера второго фильма прошла в Нью-Йорке 8 марта 2020 года.

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