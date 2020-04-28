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Книги Терри Пратчетта о "плоском мире" будут экранизированы для ТВ

18:10, 28 апреля 2020
Кино и музыка
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Книги о "плоском мире" экранизируют / Pikabu - Иллюстрация, Пол Кидби

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Как сообщает Variety, компания Narrativia, основанная Пратчеттом в 2012 году, заключила эксклюзивную сделку с Motive Pictures и Endeavor Content для производства нескольких экранизаций.

Сооснователь Narrativia и дочь писателя Риана Пратчетт заявила, что работы её отца должны быть показаны на экране в таком виде, чтобы он мог бы гордиться ими. 

Какие именно книги будут экранизированы, не уточняется.

Серия о «плоском мире» написана в жанре сатирического фентези, и включает в себя более 40 книг. Книги серии разошлись по миру общим тиражом более 100 миллионов копий. Автор серии ушел из жизни в 2015 году. 

Ранее сообщалось, что в Голливуде экранизируют приквел "Голодных игр"

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Теги: #кино