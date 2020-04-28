Книги Терри Пратчетта о "плоском мире" будут экранизированы для ТВ

Сатирическая серия о "плоском мире" включает в себя более 40 книг.

Серия книг о «плоском мире» известного британского писателя Терри Пратчетта будет экранизирована в формате телеадаптаций.

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Как сообщает Variety, компания Narrativia, основанная Пратчеттом в 2012 году, заключила эксклюзивную сделку с Motive Pictures и Endeavor Content для производства нескольких экранизаций.

Сооснователь Narrativia и дочь писателя Риана Пратчетт заявила, что работы её отца должны быть показаны на экране в таком виде, чтобы он мог бы гордиться ими.

Какие именно книги будут экранизированы, не уточняется.

Серия о «плоском мире» написана в жанре сатирического фентези, и включает в себя более 40 книг. Книги серии разошлись по миру общим тиражом более 100 миллионов копий. Автор серии ушел из жизни в 2015 году.

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