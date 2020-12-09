13 марта 2021 года в Киеве выступит легендарная группа "Кино".
Читайте такжеИзвестные украинские актеры снялись в провокационном клипе "Ленинграда"
Постоянные обсуждения и много закулисной работы помогли группе создать уникальное выступление, которое не оставит равнодушными как давних фанатов, так и новоприбывшую молодую аудиторию. Помог им реализовать задуманное никто иной как сын Виктора – Александр Цой.
"Мне кажется, "Кино" находится в уникальной ситуации. Людям не хватило "Кино". Будучи безумно популярной, эта группа настолько мало провела времени со своими поклонниками!... Это было возвращение к чему-то правильному и важному, как будто, так и надо было поступить", - сказал Александр Цой.
На сцене группа окажется знакомым составом – басисты группы – Александр Титов и Игорь Тихомиров, гитарист – Юрий Каспарян, а в основе программы – голос лидера "Кино" Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей.
В данном шоу организаторы делают большой упор на видео. Специальный видеоряд – практически полнометражный фильм, который состоит из графики, анимации, новых и архивных съемок. Каждая песня будет оформлена, как маленькая новелла, объединенная общей темой. Все это даст возможность создать максимальный эффект присутствия вокалиста на сцене и передать то самое звучание.
Другие новости УНИАН:
- Бритни Спирс впервые выпустила новую песню за 4 года
- TikTok назвал "вирусные" песни 2020 года
- Новая песня Макса Барских стала саундтреком к украинской эротической драме (видео)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram