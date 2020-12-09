Легендарной группе "Кино" почти 40 лет с момента основания.

13 марта 2021 года в Киеве выступит легендарная группа "Кино".

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Постоянные обсуждения и много закулисной работы помогли группе создать уникальное выступление, которое не оставит равнодушными как давних фанатов, так и новоприбывшую молодую аудиторию. Помог им реализовать задуманное никто иной как сын Виктора – Александр Цой.

"Мне кажется, "Кино" находится в уникальной ситуации. Людям не хватило "Кино". Будучи безумно популярной, эта группа настолько мало провела времени со своими поклонниками!... Это было возвращение к чему-то правильному и важному, как будто, так и надо было поступить", - сказал Александр Цой.

На сцене группа окажется знакомым составом – басисты группы – Александр Титов и Игорь Тихомиров, гитарист – Юрий Каспарян, а в основе программы – голос лидера "Кино" Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей.

В данном шоу организаторы делают большой упор на видео. Специальный видеоряд – практически полнометражный фильм, который состоит из графики, анимации, новых и архивных съемок. Каждая песня будет оформлена, как маленькая новелла, объединенная общей темой. Все это даст возможность создать максимальный эффект присутствия вокалиста на сцене и передать то самое звучание.

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Автор: УНИАН