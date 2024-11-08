В основу ленты легла реальная история об украинских защитниках.

Известный украинский режиссер Любомир Левицкий представляет свой первый тизер нового напряженного триллера "Киллхаус". В основу картины легла реальная уникальная история спасения, где известный американский журналист попадает в эпицентр спасательной операции, которую проводит спецподразделение ГУР и 3-й ОШБр.

После успеха с лентой "Мы были рекрутами", которая вышла на экраны 2 мая, о бойцах легендарной Третьей отдельной штурмовой бригады, режиссер решил выпустить еще один экшн-фильм. Стоит указать, что за месяц активного национального проката лента "Мы были рекрутами" заняла 2 место среди всех украинских документальных фильмов. Уже потом фильм появился на международных стриминговых платформах, завоевав большую популярность среди зрителей.

А на этот раз Левицкий представил тизер к новой картине, основанной на реальных событиях, об украинских военных. Задачей операции ГУР и 3-й ОШБр было вытащить раненую супружескую пару с перекрестка на оккупированной территории, где их автомобиль попал под обстрел врага.

Однако все чрезвычайно усложняется, когда выясняется, что на кону - жизнь еще одного человека: 14-летней дочери журналиста, которая оказалась в заложниках у врага. Журналист, который еще недавно был наблюдателем событий, происходящих в Украине, очень быстро становится их главным героем. Россияне требуют обменять его на девочку.

Эта операция набирает мировую огласку и участия спецслужб США, превращаясь в отчаянную борьбу за жизнь. Особенностью фильма является привлечение реальных военнослужащих и ветеранов Сил обороны Украины и в частности ГУР МО Украины, 3 отдельной штурмовой бригады и военного сообщества.

Премьера ленты в украинском прокате запланирована на осень 2025 года.

Напомним, ранее вышел трейлер украинского комедийного трэш-horror "Морена" с пометкой 18+. В украинский прокат фильм выйдет уже этой зимой.

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