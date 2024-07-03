Главным героем стал военный 3-й ОШБр "Журналист".

На стриминговом сервисе Netflix вышел документальный фильм об украинских защитниках из Третьей отдельной штурмовой бригады. Режиссером ленты "Мы были рекрутами" стал известный украинец Любомир Левицкий, который получил известность благодаря картинам "Тени незабытых предков", "Follow me" и "Штольня".

В национальный прокат фильм вышел еще 2 мая и за 2 месяца он успел собрать 5,2 миллиона гривен. А сегодня, 3 июля, лента стала доступной для просмотра на Netflix. "Мы были рекрутами" - это одна из самых успешных документалок украинского производства.

За несколько недель в кинотеатрах картину посмотрели 32 тысячи киноманов. По количеству собранных средств и просмотров документалку "Мы были рекрутами" опережает только оскароносный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова.

"Эта работа для меня - это фильм-послание, фильм-мотивация и фильм-манифест будущим рекрутам, а также мировой аудитории, чтобы они могли понять, какие они - настоящие герои сегодняшних дней. В своих интервью наш герой раскрывает бойцов не только как профессиональных военных, но и как обычных людей, философов, просто ребят, которые имеют мечты о семье и мирной жизни в мирной стране", - поделился Любомир Левицкий в комментарии для "Новини.LIVE".

В фильме рассказывается об украинском защитнике с позывным "Журналист". Воин вместо того, чтобы рассказывать исторические события для медиа, решает стать частью СМИ и присоединиться к решающей битве.

В картине снимались не профессиональные актеры, а военнослужащие 3-й ОШБр. Киноманы смогут увидеть в "Мы были рекрутами" их истории со службы, наполненные смелостью и любовью к родине.

Напомним, ранее Netflix показал первый трейлер финального сезона "Академии Амбрелла".

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