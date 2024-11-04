В украинский прокат фильм выйдет уже 5 декабря 2024 года.

Вышел новый трейлер украинского комедийного треш-хоррора "Морена" производства "Ганзафильм". Слоган фильма: "Она – чистое зло".

В центре сюжета фильма – молодая пара Аня и Юрко, которые летом приезжают погостить к родителям девушки в украинский карпатский поселок. На праздновании Ивана Купала местная сердцеедка Иванка, которую прозвали Мореной, положила глаз на Юрка и очаровала его. После этого с влюбленными начинают происходить странные и мистические события, а между девушками вспыхивает конфликт – их отношения превращаются в отчаянную войну, которая оставляет после себя след крови.

Создатели фильма обещают зрителям взрывную смесь хоррора и юмора, мистики и пасторали, безграничной женской наготы и кровавых драк, трэша и своеобразной романтики. И цветение папоротника, конечно.

"Я и в кошмарном сне не мог себе даже представить, что из всех моих сценариев именно "Морена" будет моим первым полнометражным фильмом. Все было очень сложно. Сценарий был написан как очень динамичная история, сложнопостановочная, где много действия, большое количество пиротехники и трюков", – рассказал режиссер фильма Сергей Алешечкин.

Главные роли в ленте исполнили Таисия-Оксана Щурук, Илья Валянский и Ирина Громадская.

Стоит отметить, что съемки фильма состоялись еще в 2017 году в Карпатах, а именно в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в Киеве и Киевской области. В 2018 году фильм был полностью готов.

Впрочем, чтобы он попал к зрителю, понадобилось еще шесть лет: украинская премьера фильма состоялись только летом 2024 года во время кинофестиваля Миколайчук OPEN.

В то же время в широкий украинский прокат фильм выйдет только 5 декабря 2024 года, сообщила пресс-служба FILM.UA Дистрибуция.

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