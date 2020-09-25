Сегодня знаменитая голливудская красавица Кэтрин Зета-Джонс отмечает день рождения.
Артистке исполнился 51 год, но это только по паспорту. В действительности же артистке не дашь больше 35 - она выглядит замечательно!
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Если вы до сих пор не поклонник этой актрисы, советуем вам все же посмотреть несколько фильмов с ее участием - Кэтрин сможет покорить даже самых заядлых кинокритиков.
Советуем начать с дебютного для актрисы фильма "1001 ночь", в которой она исполнила роль Шахерезады.
Обязательно стоит увидеть мюзикл "Чикаго" - за него Кэтрин Зета-Джонс получила Оскара.
И не забывайте о фильмах "Маска Зорро" и "Легенда Зорро"- горячий дуэт Зета-Джонс и Антонио Бандерса - красота да и только!
К слову, сегодня актриса в честь своего дня рождения опубликовала в своем Instagram архивное фото.
На снимке маленькая Кэтрин стоит рядом с мамой. Будущей актрисе исполнилось 5 лет.
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