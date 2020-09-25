Сегодня артистке исполнился 51 год.

Сегодня знаменитая голливудская красавица Кэтрин Зета-Джонс отмечает день рождения.

Артистке исполнился 51 год, но это только по паспорту. В действительности же артистке не дашь больше 35 - она выглядит замечательно!

Читайте такжеУиллу Смиту - 52: неизвестные факты об одном из самых высокооплачиваемых актеров

Если вы до сих пор не поклонник этой актрисы, советуем вам все же посмотреть несколько фильмов с ее участием - Кэтрин сможет покорить даже самых заядлых кинокритиков.

Советуем начать с дебютного для актрисы фильма "1001 ночь", в которой она исполнила роль Шахерезады.

Обязательно стоит увидеть мюзикл "Чикаго" - за него Кэтрин Зета-Джонс получила Оскара.

И не забывайте о фильмах "Маска Зорро" и "Легенда Зорро"- горячий дуэт Зета-Джонс и Антонио Бандерса - красота да и только!

К слову, сегодня актриса в честь своего дня рождения опубликовала в своем Instagram архивное фото.

На снимке маленькая Кэтрин стоит рядом с мамой. Будущей актрисе исполнилось 5 лет.

Читайте еще новости из мира звезд:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская