Зрителей ждет немало громких новинок как украинского, так и иностранного производства с самых известных мировых кинофестивалей, в том числе фильм-победитель Канн.

12-18 октября 2023 года в столице состоится уже седьмая по счету Киевская неделя критики, которая является одним из главных украинских кинофестивалей.

УНИАН подготовил подборку из пяти новых фильмов, которые стоит обязательно посмотреть в рамках фестиваля.

Ля Палисиада

Ля Палісіада (Украина, 2023, драма/детектив/нуар)

События фильма разворачиваются в 1996 году за пять месяцев до вступления в действие моратория на смертную казнь. Двое давних друзей – детектив полиции и судебный эксперт – должны раскрыть запутанное дело об убийстве своего коллеги, в вдову которого они оба были влюблены много лет назад. Погруженные в запутанное дело и давно забытые воспоминания, они создают будущее, в котором должны жить их дети, унаследовав нереализованные стремления родителей.

Режиссером фильма выступил Филипп Сотниченко ("Технический перерыв", "Гвоздь"), а главные роли исполнили – Андрей Журба, Новруз Пашаев, Валерия Олейникова, Александр Пархоменко, Елена Мамчур, Александр Малеев и Василий Маняк.

Мировая премьера фильма состоялась на 52 International Film Festival Rotterdam зимой 2023 года, где лента получила награду от Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI). Позже фильм одержал победу в номинации "Лучший полнометражный фильм" на 28 Vilnius International Film Festival "Kino Pavasaris".

В широкий украинский прокат фильм "Ля Палисиада" выйдет 11 января 2024 года.

Присцилла

Priscilla (США, Италия, 2023, драма/байопик)

Как можно догадаться из названия, едва ли не впервые в истории речь пойдет не о самом короле рок-н-ролла Элвисе Пресли, а его жене – Присцилле. Отправной точкой событий в фильме станет 1959 год. Присцилла – юная дочь американского военного, который несет службу в Германии. Девушка скучает по беззаботной подростковой жизни в Америке и без колебаний принимает от незнакомца приглашение на вечеринку. Там она встречает Элвиса Пресли – и начинается наполненная приключениями и опасностями история их любви, брака и скандального развода.

За свою работу в картине актриса Кейли Спени ("Плохие времена в Эль-Рояле") получила Кубок Вольпи Венецианского международного кинофестиваля 2023 года за лучшую женскую роль. Элвиса же в ленте воплотил Джейкоб Эйлорди – звезда сериала "Эйфория" и актер "Сладкого Востока", который тоже покажут на Киевской неделе критики.

Режиссером фильма выступила София Коппола ("Трудности перевода", "Девственницы-самоубийцы").

Фильм, премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре этого года, получил положительные отзывы. Так, на Rotten Tomatoes у него сейчас 92% одобрения от критиков, тогда как на Metacritic у него 83 балла из 100 с отметкой must see, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

В широкий прокат фильм должен выйти 3 ноября 2023 года.

Анатомия падения

Anatomie d'une chute (Франция, 2023, криминал/драма/триллер)

Фильм-победитель Каннского кинофестиваля этого года рассказывает о немецкой писательнице Сандре, которая живет со своим мужем Сэмюэлем и слабовидящим сыном Даниэлем в отдаленном горном шале во Французских Альпах. Когда Сэмюэл умирает при загадочных обстоятельствах, расследование не может определить, было ли это самоубийством или преднамеренным убийством. В конце концов Сандру арестовывают за убийство, и суд начинает рассматривать под микроскопом ее бурные семейные отношения и неоднозначную личность. Когда на скамье подсудимых оказывается маленький Даниэль, у судьи начинают закрадываться сомнения о невиновности Сандры.

Режиссером фильма выступила Жюстин Трие ("В постели с Викторией", "Сибил"), а главные роли исполнили Сандра Гюллер ("Тони Эрдман", "Между рядами") и Сванн Арло ("По божьей воле", "Анархисты").

Фильм получил 98% одобрения от критиков на Rotten Tomatoes с отметкой "Сертифицированная свежесть", в то время как на Metacritic у него 88 баллов из 100 с отметкой must see, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Навсегда-Навсегда

Назавжди-Назавжди (Украина, Нидерланды, 2023, драма/coming-of-age)

События фильма происходят в конце 90-х годов прошлого века. В поисках защиты и места, которому она действительно принадлежит, Тоня переходит из школы в центре города в другую – в спальном районе, где попадает в компанию отчаянной молодежи. Вместе они ищут приключения и неприятности на окраинах постсоциалистического Киева. Вскоре девушка начинает испытывать влечение сразу к двум новым знакомым, и это выливается в запутанный любовный треугольник. В то же время сложное прошлое Тони преследует ее, бросая вызов новой дружбе и романтическим отношениям. Сможет ли она найти собственный путь или же потеряется в новых противоречивых отношениях?

Режиссером фильма выступила Анна Бурячкова, для которой это полнометражный игровой дебют. До этого она более 10 лет занималась созданием музыкальных клипов, телевизионной рекламы и социальных кампаний.

Главные роли в фильме исполнили Алина Чебан ("Лучшие выходные"), Захар Шадрин ("Снайпер. Белый ворон"), Артур Алиев, Елизавета Цилык и Дарья Жихарская.

Фильм был отобран в конкурсную программу Orizzonti Extra Венецианского международного кинофестиваля 2023 года.

Странный образ жизни

Strange Way Of Life (Испания, Франция, 2023, драма/вестерн/ЛГБТ)

События этого провокационного 30-минутного фильма происходят на западе США, а в центре сюжета – двое старых друзей, которые в молодости вместе зарабатывали на жизнь как охотники за головами. Через 25 лет один неожиданно посещает другого, однако в итоге эта встреча приводит к неожиданным последствиям.

Главные роли в фильме исполнили Итан Хоук ("Общество мертвых поэтов", "Гаттака", "Тренировочный день", " Варяг") и Педро Паскаль ("Нарко", "Мандалорец", "Последние из нас", "Невыносимая тяжесть огромного таланта").

Снял фильм самый влиятельный испанский режиссер современности, двукратный лауреат "Оскара" Педро Альмодовар ("Все о моей матери", "Дурное воспитание", "Возвращение", "Разомкнутые объятия", "Кожа, в которой я живу", "Параллельные матери"). Альмодовар – открытый гей, и ЛГБТ-тематика довольно часто поднимается в его фильмах.

Премьера фильма состоялась в мае 2023 года на Каннском кинофестивале. Он получил 74% одобрения критиков с отличием "Сертифицированная свежесть".

В целом украинские киноманы смогут посмотреть в рамках фестиваля Киевская неделя критики фильмы из четырех программ и один специальный показ (всего 26 фильмов):

программа "Женская роль" – посвящена легендарным украинским актрисам. Среди фильмов программы – мелодрама Сергея Параджанова "Цветок на камне" (1962), драма Юрия Ильенко "Лесная песня. Мавка" (1982), исторический фильм Ивана Кавалеридзе "Прометей" (1935) и еще три фильма.

международная ретроспектива "Человек с киноаппаратом" – рассказывают о тех, кто делает кино, и кто его смотрит. Среди фильмов программы – нуарная драма Билли Уайлдера "Бульвар Сансет" (1950), комедийный байопик Тима Бертона "Эд Вуд" (1994), драма Пола Томаса Андерсона "Ночи в стиле буги" (1997) и еще три фильма.

программа "Фокус: Украина – Польша" – покажет шесть премьер современных хитов украинского и польского производства. Среди фильмов программы – нуарная драма Филиппа Сотниченко "Ля Палисиада" (2023), драма Тони Ноябревой "Ты меня любишь?"(2023), драма Агнешки Холланд "Зеленая граница" (2023) и еще три фильма.

международная программа – покажет признанные кинохиты с крупнейших мировых кинофестивалей 2023 года. Среди фильмов программы – биографическая драма Софии Копполы "Присцилла" (2023), финская комедийная драма "Опавшие листья" (2023), бельгийско-нидерландская сюреалистическая драма "Знамение" (2023) и еще четыре фильма.

специальный показ – ЛГБТ-вестерн Педро Альмодовара "Странный образ жизни" с Итаном Гоуком и Педро Паскалем, который также был впервые показан в Каннах 2023.

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, в рамках нынешней киевской Недели критики будут объявлены лауреаты шестой национальной премии кинокритиков "Киноколо". Среди фаворитов – фильмы "Степное", "Ля Палисиада", "Люксембург, Люксембург" и "20 дней в Мариуполе".

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