На счету британской актрисы семь номинаций на "Оскар", включая одну победную.

5 октября 2021 года британской актрисе Кейт Уинслет, прославившейся благодаря главной роли в фильме-катастрофе "Титаник" в 1997 году, исполняется 46 лет.

По этому случаю УНИАН решил вспомнить другие фильмы и сериалы с участием Кейт, которые стоит посмотреть.

Кейт Уинслет, родившаяся в семье не особо успешных актеров, довольно рано начала приобщаться к актерскому ремеслу, уже в 1991 году дебютировав на британском телевидении в возрасте 16 лет. В большом кино актриса дебютировала спустя три года, снявшись в психоогической драме Питера Джексона "Небесные создания", сразу же получив признание кинокритиков.

Мелодрама "Разум и чувства" по мотивам одноименного романа Джейн Остин, вышедшая в 1995 году, принесла Уинслет первую номинацию на "Оскар" из семи в ее карьере и еще надолго закрепила за ней репутацию актрисы из костюмированных любовных историй. Дальше последовали "Гамлет", "Первый рыцарь при дворе короля Артура", "Джуд", "Перо маркиза де Сада" и, конечно же, "Титаник", который принес Кейт втору номинацию на "Оскар", всемирную славу и образ хрупкой положительной героини, а также поместил ее лицо вместе с Леонардо Ди Каприо на футболки и дневники миллионов подростков по всему миру.

Совершенно в необычном облике Уинслет предстала на экране в 2004 году, сыграв главную роль в романтической драме с элементами фантастики режиссера-визионера Мишеля Гондри "Вечное сияние чистого разума". Здесь Уинслет сыграла роль жизнерадостной синеволосой девушки Клементины, которая сначала заводит бурный роман с героем Джима Керри (одна из немногих некомедийных ролей в его карьере), а когда отношения не складываются, решает стереть его из памяти. Но, разумеется, все идет не по плану.

В 2009 году Уинслет с шестой попытки получает свой первый "Оскар" за роль в биографической драме "Чтец", рассказывающей о бывшей надзирательнице Освенцима и ее покаянии.

В 2011 году актриса снова вернулась на ТВ, сыграв главную роль в весьма успешном мини-сериале от НВО "Милдред Пирс", рассказывающем о домохозяйке средних лет, которая после расставания с мужем не опускает руки и старается наладить свою жизнь и жизнь своих детей.

Также в 2011 году она сыграла одну из главных ролей в камерной драме Романа Полански "Резня", где ее партнерами по съемочной площадке стали Кристоф Вальц, Джоди Фостер и Джон Райли. В центре сюжета – две супружеские пары, собравшиеся обсудить школьную драку с участием их детей. Однако вскоре дискуссия приобретает неожиданный поворот.

В 2015 году Кейт сыграла главную женскую роль в биографической драме Дэнни Бойла "Стив Джобс", базирующаяся на истории жизни основателя фирмы Apple. За эту роль она получила свою седьмую номинацию на "Оскар".

В 2021 году вышел детективный мини-сериал "Мейр из Исттауна" от HBO, где Уинслет сыграла роль детектива полиции Мейр Шиэн, которая расследует убийство несовершеннолетней матери-одиночки и одновременно пытается спасти свою собственную жизнь от разрушения. За эту роль актриса получила премию "Эмми".

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Автор: Марина Григоренко