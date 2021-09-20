Наибольшее количество номинаций — у сериала "Корона".

В ночь с 19 на 20 сентября в Лос-Анджелесе прошла 73-я церемония вручения главной телевизионный премии "Эмми-2021". Больше всего номинаций в этом году досталось проектам HBO и HBO Max (130 упоминаний), за ними Netflix (129), а замыкал тройку лидеров Disney+ (71).

Абсолютным фаворитом церемонии стал сериал "Корона" — он забрал все награды в категории "Драматические сериалы". Среди комедийных сериалов первенство разделили "Тед Лассо" и "Хитрости" — у них по четыре и три награды соответственно. Наибольшее количество наград в категории "Лучший мини-сериал" получил "Мейр из Исттауна", но главная премия всё же досталась "Ходу королевы".

Предлагаем вам список основных победителей премии Эмми - 2021:

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Категория "Драматические сериалы"

Лучший драматический сериал — "Корона"

Лучшая актриса драматического сериала — Оливия Коулман, "Корона"

Лучший актёр драматического сериала — Джош ОʼКоннор, "Корона"

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Джиллиан Андерсон, "Корона"

Лучший актёр второго плана в драматическом сериале — Тобиас Мензис, "Корона"

Лучший режиссёр драматического сериала — Джессика Хоббс, "Корона"

Лучший сценарий в драматическом сериале — Питер Морган, "Корона"

Категория "Комедийные сериалы"

Лучший комедийный сериал — "Тед Лассо"

Лучшая актриса комедийного сериала — Джин Смарт, "Хитрости"

Лучший актёр комедийного сериала — Джейсон Судейкис, "Тед Лассо"

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Ханна Уэддингхэм, "Тед Лассо"

Лучший актёр второго плана в комедийном сериале — Бретт Голдстайн, "Тед Лассо"

Лучший режиссёр комедийного сериала — Люсия Аньелло, "Хитрости"

Лучший сценарий в комедийном сериале — Люсия Аньелло, Пол Даунс, Джен Статски, "Хитрости"

Категория "Мини-сериалы"

Лучший мини-сериал — "Ход королевы"

Лучшая актриса мини-сериала — Кейт Уинслет, "Мейр из Исттауна"

Лучший актёр мини-сериала — Юэн Макгрегор, "Холстен"

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале — Джулианн Николсон, "Мейр из Исттауна"

Лучший актёр второго плана в мини-сериале — Эван Питерс, "Мейр из Исттауна"

Лучший режиссёр мини-сериала — Скотт Фрэнк, "Ход королевы"

Лучший сценарий мини-сериала — Микаэла Коул, "Я могу тебя уничтожить"

Напомним, "Эмми" - главная премия для телевизионных проектов (как "Оскар" для киноиндустрии). Номинанты на "Эмми" делятся по жанрам: комедийные сериалы, драматические, мини-сериалы, реалити-шоу и другие.

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Автор: Виктория Гордиенко