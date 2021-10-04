Всемирную известность австрийский актер получил лишь в 2009 году после роли в фильме "Бесславные ублюдки".

4 октября 2021 года оскароносному австрийскому актеру Кристофу Вальцу исполняется 65 лет.

По этому случаю УНИАН решил вспомнить творческий путь харизматичного австрийца, получившего всемирную известность, признание критиков и работу у лучших режиссеров мира лишь в возрасте 53 лет.

Вальц начал сниматься еще в конце 70-х годов, преимущественно на немецкоязычном телевидении, в проектах, названия большинства из которых ни о чем не говорят нашему зрителю. Разве что роль маньяка в одном из эпизодов популярного австрийского детективного сериала "Комиссар Рекс".

В начале 2000-х актер делает попытки пробиться на англоязычный кинорынок. Тогда он получает второстепенные роли в криминальной комедии "Обыкновенный преступник" с Кевином Спейси в главной роли и второсортном триллере "Восточный экспресс". Впрочем, особого успеха это не приносит, и он возвращается на немецко-австрийское ТВ.

Читайте также"Не время умирать": в Лондоне прошла премьера последнего Бонда с Крейгом (фото, видео)Однако в 2009 году все изменилось – и о Кристофе Вальце заговорил весь мир. А все благодаря роли штандартенфюрера Ганса Ланды в фильме Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки". За эту роль Вальц, которого многие критики назвали "главной жемчужиной фильма", был признан лучшим актером на Каннском кинофестивале 2009 года, а в 2010 году получил премии "Золотой глобус" и "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.

Вполне резонно предположить, что после этого на Вальца просто обязаны были посыпаться предложения сыграть негодяев в крупных голливудских проектах. Так и произошло – за последние 12 лет его фильмографию пополнили отрицательные персонажи в "Воды слонам!", "Мушкетеры", "Несносные боссы 2", "007: Спектр","Тарзан. Легенда" и другие.

Однако были в его фильмографии и другие персонажи. Например, в 2011 году Вальц сыграл одну из главных ролей в камерной драме Романа Полански "Резня", весьма благосклонно принятой критиками.

В 2012 году Вальц вновь успешно поработал с Квентином Тарантино – на этот раз в спагетти-вестерне "Джанго освобожденный". Правда, теперь его персонаж доктор Кинг Шульц был скорее положительным. За эту роль Вальц получил свои вторые "Оскар" и "Золотой глобус".

Еще одна яркая роль в фильмографии Вальца – биографическая драма "Большие глаза" Тим Бертона о семье художников Маргарет и Уолтере Кин, в которой муж годами присваивал работы жены.

Ну а с 30 сентября украинский зритель может вновь увидеть Вальца в роли злодея Эрнста Ставро Блофельда в последней части бондианы "Не время умирать".

Вас также могут заинтересовать такие материалы:

Автор: Марина Григоренко