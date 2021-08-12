Сегодня Каре Делевинь исполнилось 29 лет.

Британской актрисе и модели Каре Делевинь 12 августа исполнилось 29 лет. В честь праздника вспоминаем лучшие ее роли в кино.

Актерская карьера Кары началась в 2012 году. Тогда она начала играть эпизодические роли, а первая более серьезная роль ей досталась в 2013 году в короткометражном фильме "Возвращение".

2 декабря 2014 года прошла кастинг для фильма "Отряд самоубийц" на роль главного антагониста - Чародейки. В фильме рассказывается о правительстве, которое решает дать команде суперзлодеев шанс на искупление. Подвох в том, что их отправляют на миссию, где они, вероятнее всего, погибнут.

В 2015 году Делевинь сыграла одну из главных ролей в экранизации романа Джона Грина "Бумажные города" как Марго Рот Шпигельман. Выпускник школы Кью Джейкобсен с детских лет тайно влюблен в свою прекрасную и дерзкую соседку Марго Рот Шпигельманн. Поэтому, когда однажды ночью она приглашает его принять участие в "карательной операции" против ее обидчиков, он соглашается. Но, придя в школу после их ночного приключения, Кью узнает, что Марго исчезла, оставив для него лишь таинственные послания, которые он должен разгадать, чтобы найти девушку.

Также в этом году 12 мая Люк Бессон на своей страничке в Facebook написал, что пригласил Кару Делевинь на главную роль в фильме "Валериан и город тысячи планет", премьера которого состоялась 21 июля 2017 года. По сюжету Валериан и Лорелин - космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы причудливых поселенцев планеты Альфа, прибывших туда из различных миров со всех уголков галактик.

Кроме фильмов, Кара также снялась в клипе Die Antwoord - Ugly Boy.

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Автор: Диана Могилевич