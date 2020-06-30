Белые актеры не смогут озвучивать не белых героев в "Симпсонах"

Сотрудничество прекратят, в частности, с Хэнком Азарией.

Белые актеры отныне не смогут озвучивать цветных героев мультсериала «Симпсоны».

Об этом на днях заявили продюсеры шоу, пишет The Guardian.

Читайте такжеДжордж Мартин не успевает дописать "Ветра зимы" в 2020

Пока детали не уточняются, но известно, что решение было принято на фоне антирасистских протестов в США, спровоцированных убийством двумя копами темнокожего американца Джорджа Флойда.

Сотрудничество прекратят, в частности, с актером, который озвучивал владельца Kwik-E-Mart Апу и ряд других «не белых» героев Хэнком Азарией. Мужчина согласился отойти от ролей.

В заявлении также не указано, оставят ли создатели в сериале самих героев.

Как сообщал УНИАН, фильм «Унесенные ветром» (1939) теперь снова можно посмотреть на потоковом сервисе HBO Max. Две недели назад его удалили из каталога, поскольку в нем изображены «некоторые этические и расовые предрассудки». Картину теперь сопроводили комментарием.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram