Женщина будет играть в новой комедии от Netflix.

Известная американская актриса Камерон Диас возвращается в кино. После 10-летней паузы, 51-летняя звезда будет играть в новом фильме от компании Netflix под названием "Снова в деле", премьера которого состоится уже в этом году. Сама актриса пока не комментирует свое возвращение.

Известно, что Камерон будет играть главную роль. Это будет экшн-комедия, сценарий которой напишет Сет Гордон. По сюжету, бывшие агенты ЦРУ покидают службу, чтобы построить спокойную семейную жизнь. Однако вскоре им придется снова погрузиться в мир разведки.

Интересно, что последний раз Диас участвовала в съемках киноленты "Другая женщина" еще в 2014 году.

Видео дня

Что известно о Камерон Диас

Камерон Диас - американская актриса, которая известна по ролям в фильмах "Маска", "Банды Нью-Йорка", "Ангелы "Чарли" и другими киноработами. В 2018 году она приняла решение уйти из кино ради благополучия с мужем Бенджи Бедденом. Позже она забеременела в возрасте 45 лет и родила дочь по имени Реддикс. Последние годы женщина занималась материнством и хозяйством.

Напомним, ранее другие известные актрисы Марго Робби и Кристен Стюарт делали заявление, что берут паузу в кино. Женщины хотят попробовать себя в режиссерской деятельности.

Вас также могут заинтересовать новости: