Камерон Диас впервые стала мамой

Актриса отметила, что не будет публиковать фотографии дочери и делиться любыми подробностями, "кроме той, что она действительно очень милая".

Американская актриса Камерон Диас стала мамой девочки по имени Реддикс.

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Об этом она сообщила в своем Instagram, опубликовав соответствующее обращение от имени своей семьи. В 2015 году Диас вступила в брак с музыкантом Бенджи Мэдденом.

"С Новым годом от Мэдденов! Мы так счастливы и благодарны, что начали новое десятилетие, объявив о рождении нашей дочери Реддикс Мэдден. Она мгновенно покорила наши сердца и пополнила нашу семью", - говорится в заявлении Камерон.

Также актриса отметила, что не будет публиковать фотографии дочери и делиться любыми подробностями, "кроме той, что она действительно очень милая".

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