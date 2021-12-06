Команда женщин, самой старшей из которых 75 лет, поразили украинцев своим танцем.

70-летние чирлидерши из Харькова взорвали сеть зажигательными шпагатами. Команда из 11 танцовщиц выступила на проекте "Україна має талант". Самой старшей участнице коллектива Nice ladies уже 75 лет, а самой младшей - 58.

Женщины из Харькова поразили не только судей проекта. Социальные сети разразились комплиментами, украинцы не могут насмотреться на талантливых и ловких чирлидерш.

На сцене танцовщицы исполнили зажигательный танец, они весело прыгали и садились на шпагаты. Стройные, бодрые и веселые - женщины на собственном примере показали, что возраст может быть просто цифрой в паспорте.

"Какие ножки", "наша гордость", "да они дадут фору даже 20-летним!", "вот настоящие таланты", "Украина должна гордиться такими заводными бабушками", - комментаторы пришли в восторг от танцев чирлидерш.

Самая старшая участница команды - 75-летняя чирлидерша - имеет звание мастера спорта по художественной гимнастике. Также в коллективе выступает 71-летняя лыжница и мастер спорта по спортивной гимнастике, которая до сих пор работает преподавателем на кафедре физкультуры в университете.

Другие участницы коллектива - простые женщины, не имеющие спортивного прошлого. Они начали заниматься танцами после того, как одна из них основала первую в Украине группу чирлидинга. Женщины собрали команду всего за месяц, они уже стали чемпионками мира и Европы.

Все судьи проекта "Україна має талант" сказали 70-летним танцовщицам "Да", они прошли в следующий этап шоу.

Напомним, недавно на проекте состоялся скандал - пошлая песня участницы об Украине возмутила судей. Девушка исполнила песню собственного сочинения, к слову "Украина" она подобрала рифму "героина" и "кокоина".

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Автор: Виолетта Орлова