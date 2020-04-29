К премии "Оскар" допустят фильмы, которые не показывали в кинотеатрах

По правилам, фильм для участия в конкурсе должен не менее недели быть в прокате в кинотеатрах Лос-Анджелеса.

Организаторы 93-й премии «Оскар» в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но планировались к показу и вышли только онлайн.

Читайте такжеОскар 2020: церемония вручения премии (фото, видео)

Об этом говорится в заявлении американской Академии киноискусств. «До дальнейшего уведомления и только для 93-й церемонии, фильмы, которые ранее планировалось показать в кинотеатрах, но стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации "Лучшая картина", основные и специальные категории»,— говорится сообщении, передает kommersant.

По правилам, фильм для участия в конкурсе должен не менее недели быть в прокате в кинотеатрах Лос-Анджелеса. Сейчас из-за пандемии коронавируса COVID-19 кинотеатры закрыты, поэтому новое правило перестанет действовать, как только они снова начнут работать.

Как сообщал УНИАН, прошедшая в феврале премия «Оскар» неожиданно оказалась исторической. Южнокорейская лента «Паразиты» победила в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший международный фильм» - такое произошло впервые за все время, что Американская академия кинематографических искусств и наук присуждает свои награды.