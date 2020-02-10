"Паразиты" стали лучшим фильмом на "Оскаре" (фото)

Картина принесла сразу несколько статуэток его создателям.

Южнокорейский комедийно-драматический фильм режиссера Пон Джун-Хо «Паразиты» признали победителем премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в номинации «лучший фильм».

Читайте такжеБрэд Питт получил свой первый Оскар за актерскую игру (фото)Торжественное награждение победителей кинопремии состоялось в Лос-Анджелесе 10 февраля.

Кроме этого, картину также признали «лучшим иностранным фильмом», победителем в номинации «лучший оригинальный сценарий», а Пон Джун-Хо удостоился награды как «лучший режиссер».

Как ранее сообщал УНИАН, лучшим актером стал Хоакин Феникс за роль Джокера, а актрисой – Рене Зеллвегер за фильм «Джуди».