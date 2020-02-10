"Паразиты" стали лучшим фильмом на "Оскаре" (фото)
06:56, 10 февраля 2020Кино и музыка
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Картина принесла сразу несколько статуэток его создателям.
Фото / REUTERS
Южнокорейский комедийно-драматический фильм режиссера Пон Джун-Хо «Паразиты» признали победителем премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в номинации «лучший фильм».
Читайте такжеБрэд Питт получил свой первый Оскар за актерскую игру (фото)Торжественное награждение победителей кинопремии состоялось в Лос-Анджелесе 10 февраля.
Кроме этого, картину также признали «лучшим иностранным фильмом», победителем в номинации «лучший оригинальный сценарий», а Пон Джун-Хо удостоился награды как «лучший режиссер».
Фото / REUTERS
Как ранее сообщал УНИАН, лучшим актером стал Хоакин Феникс за роль Джокера, а актрисой – Рене Зеллвегер за фильм «Джуди».
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