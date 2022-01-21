В центре сюжета фильма - убийство главы модного дома Gucci Маурицио Гуччи.

Американская певица и актриса Леди Гага, исполнившая роль Патриции Реджане в фильме "Дом Gucci", рассказала, что из ленты вырезали одну постельную сцену.

Об этом стало известно из видеозаписи, опубликованной в Twitter Pop Crave.

По словам знаменитости, она участвовала в съемках интимной сцены с актрисой Сальмой Хайек, сыгравшей экстрасенса Пину Ауриемму.

"Я помню, как на съемочной площадке сказала Сальме: "Может быть, после смерти Маурицио станет жарко?". А она такая: "О чем ты говоришь?" — сказала Леди Гага.

"Дом Гуччи" - криминально-историческая драма, основанная на реальной истории. Это фильм о моде, предательстве, алчности, семейных ценностях и расправе.

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В центре сюжета - история семьи Гуччи и разборки внутри ее из-за желания завладеть модным бизнесом. Стоит ли говорить, что виновником всех бед здесь будет женщина? Леди Гага (Патриция в ленте) не сможет простить мужу Маурицио Гуччи (его сыграл актёр Адам Драйвер) уход из семьи и новый роман и придумает кровавый план мести.

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