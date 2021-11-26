"Дом Гуччи": стоит ли смотреть самый ожидаемый фильм 2021 года (рецензия)

Режиссёр Ридли Скотт, кажется, в ударе: после фильма "Последняя дуэль" он выпустил еще более ожидаемую в 2021 году ленту - "Дом Гуччи". Кинокартину начали обсуждать задолго до ее выхода. Ещё бы, ведь в ней снялся целый ряд знаменитостей: Леди Гага, Адам Драйвер, Сальма Хайек и Джаред Лето.

"Дом Гуччи" - криминально-историческая драма, основанная на реальной истории. Это фильм о моде, предательстве, алчности, семейных ценностях и расправе.

УНИАН рассказывает, стоит ли смотреть драму Ридли Скотта "Дом Гуччи" и оправдывает ли она ожидания.

В центре сюжета - история семьи Гуччи и разборки внутри ее из-за желания завладеть модным бизнесом. Стоит ли говорить, что виновником всех бед здесь будет женщина? Да-да, Леди Гага (Патриция в ленте) не сможет простить мужу Маурицио Гуччи (его сыграл актёр Адам Драйвер) уход из семьи и новый роман и придумает кровавый план мести.

Читайте также"Зов ада": в чем феномен нового кровавого южнокорейского сериала Netflix (обзор)Главные герои фильма "Дом Гуччи" получились пресноватыми: Маурицио показали каким-то скучным, несмотря на его смелые поступки - уход из дома отца и уход из собственной семьи с Патрицией и их дочерью. Его персонаж получился слишком ровным и безэмоциональным, за исключением сцены, где его уговаривают продать свою долю в бизнесе Дома Гуччи. Леди Гага в целом неплохо справилась со своей ролью, но что-то сценарист перестарался, стараясь показать ее вечно курящей и алчной хабалкой.

Аль Пачино - вот кто прекрасно справился со своей ролью дяди Маурицио Альдо Гуччи. Его персонаж прекрасно прописан, он смешной, умён и да, актёр показывает, что есть ещё порох в пороховницах. Не можем не упомянуть и великолепного Джареда Лето - в "Доме Гуччи" он сыграл лысого и недалекого Паоло. Он - безвкусный неудачник, не имеющий ни таланта, ни денег. Вышеупомянутые два героя фильма буквально вытягивают его во многих моментах, над их шутками искренне смеёшься и наслаждаешься отточенной актерской игрой. Вангуем номинации на "Оскар" за лучшую мужскую роль.

А появление Сальмы Хайек в очень неожиданном амплуа удивило зрителя. Она в "Доме Гуччи" - нуждающаяся в деньгах гадалка Джузеппина Ауриемма "Пина", подруга Патриции. Ее персонаж смешной и порой абсурдный, но это ничуть не умаляет талант Сальмы.

Блеск, роскошь, мода, погоня за деньгами, пренебрежение семейными ценностями - так можем охарактеризовать атмосферу картины Ридли Скотта. Костюмеры здесь поработали на славу, невозможно оторвать глаз от одеяний персонажей "Дома Гуччи", стиль и тренды того времени переданы великолепно. Каждый костюм, каждая деталь гардероба актеров тщательно продуманы и проработаны. Чего только стоит сцена с платком, дизайн которого придумал отец Маурицио. Это действительно фильм - дань моде того времени. Да что там говорить - Gucci - это нечто вне времени, это вечно!

Обратим внимание на ещё одну составляющую фильма "Дом Гуччи" - интерьеры и прекрасные кадры Италии. Все настолько затягивает и очаровывает, что совсем не замечаешь, а когда же пролетели почти 3 часа за просмотром фильма. Каждая деталь интерьера в фильме буквально кричит о роскоши и изысканных вкусах дизайнеров. Визуальное наслаждение вам гарантировано!

Конечно же, передать дух того времени без звукового сопровождения было бы сложно, поэтому звукорежиссеры здесь тоже постарались, использовав и зажигательные танцевальные мелодии, и прекрасный саундтрек Blondie – Heart Of Glass. В фильме нашлось место и танцам, собственно, с них и начинается "Дом Гуччи".

Не забыл режиссёр "приправить" своё творение эротической составляющей, правда, эти сцены выглядят немного смешно. Вспоминаем сцены секса Патриции и Маурицио, кадры дерзкой проходки первой, где крупным планом показаны изгибы ее фигуры и попа. Также немало моментов в фильме, в которых Леди Гага предстает в кружевном белье.

Не можем не отметить работу костюмеров, ведь каждый "лук" актеров в фильме - это настоящее произведение искусства, не устаешь любоваться строгими костюмами, дорогими массивными украшениями и макияжем звезд.

"Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно… Синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем. Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира", - эти слова в начале фильма прекрасно описывают кинокартину Ридли Скотта.

В целом получился стильный фильм с великолепным актерским составом, ждем их фамилии в номинациях на "Оскар". Но есть и "пробелы" в описанной истории Дома Гуччи. Поэтому наша оценка - 7 из 10.

Ольга Робейко

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