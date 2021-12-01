Члены семьи считают, что их изобразили в ленте сборищем невежественных негодяев.

Наследники основателей модного дома Gucci возмутились вышедшим фильмом британского режиссера Ридли Скотта под названием "Дом Gucci". Они считают, что их семью изобразили в ленте сборищем невежественных негодяев.

О своем возмущении Гуччи рассказали в открытом письме, которое опубликовало итальянское агентство ANSA, сообщает Би-би-си.

В письме говорится, что Альдо Гуччи, который возглавлял компанию с 1953 по 1986 год (его играет Аль Пачино) и другие члены семьи изображены в фильме "негодяями, невежественными и бесчувственными к окружающему миру", которые думают и ведут себя так, как никогда не вели себя их прототипы.

"Это по-человечески очень больно, и это оскорбляет наследие, на котором сейчас строится бренд", - написали Гуччи, которые не владеют брендом уже больше 30 лет.

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"Семья Гуччи оставляет за собой право на любые действия в защиту своего имени и имиджа", - говорится в письме.

В "Доме Gucci" Патрицию Реджани, которая отсидела 18 лет за заказное убийство в 1995 году своего бывшего мужа, наследника дома Гуччи Маурицио Гуччи, играет американская певица с итальянскими корнями Леди Гага.

Ее работу Гуччи тоже сочли крайне неудачной.

"[Патриция Реджани] не только в фильме, но и в заявлениях актеров изображается жертвой, пытающейся выжить в мужской шовинистической корпоративной культуре. Не может быть ничего более далекого от истины", - говорится в письме.

Режиссер Ридли Скотт пока не комментировал это письмо, но уже отвечал на критику со стороны семьи Гуччи - после того, как с ней выступила кузина убитого Маурицио, Патриция Гуччи.

Она обвинила режиссера в том, что он "украл имя семьи, чтобы нажиться на нем".

"Я не буду в это ввязываться. Хочу напомнить, что один Гуччи был убит, а другой (Альдо) сидел за уклонение от налогов, так что не надо тут мне говорить, что я наживаюсь на них", - сказал Скотт на прошлой неделе в интервью BBC Radio 4.

Сама Патриция Реджани в недавнем интервью похвалила Леди Гагу, назвав ее игру гениальной, но посетовала, что Леди Гага не поговорила с ней "хотя бы из вежливости".

Продюсеры фильма уже поясняли, что они не хотели, чтобы актриса и ее прототип встречались, потому что создателей фильма могли бы обвинить в том, что они как-то поддерживают или одобряют преступление Реджани.

На днях с критикой фильма также выступил знаменитый дизайнер, режиссер и бывший креативный директор дома Gucci Том Форд. В своем эссе для Air Mail он написал, что картина Скотта о знаменитой итальянской семье и их модном доме "сбила его с толку". Хотя он отметил, что Леди Гага "неотразимо" сыграла Патрицию Реджани, в остальном он охарактеризовал ленту, как "смехотворную". При этом Форд поясняет, что его "мнение может быть предвзятым", поскольку он знал и работал вместе с Маурицио, убитым в 1995 году. Более того, второстепенный персонаж Том Форд появляется в ленте. Его сыграл Рив Карни.

"Я все еще не уверен, что посмотрел. Но почему-то мне показалось, что я пережил ураган, когда вышел из кинотеатра, — написал Форд. — Это был фарс или захватывающий рассказ о жадности? Часто смеялся вслух, но должен ли был?"

Том Форд и модный дом Гуччи

Том Форд пришел в Gucci в 1990-м году и стал дизайнером женской одежды. Тогда модный дом находился в упадке из-за финансовых просчетов и семейной вражды. В 1994 году малоизвестного американского модельера назначили креативным директором бренда. Всего через полгода работы на новой должности Форд увеличил доходы компании почти на 100% благодаря своим новаторским идеям. Дизайнер, по сути, подарил модному дому вторую жизнь. Однако в 2004 году из-за разногласий с руководством Gucci Том Форд покинул бренд, и спустя пару лет основал собственную марку, сообщает РИА Новости.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября в Лондоне состоялась премьера нашумевшего фильма об известнейшем кутюрье Маурицио Гуччи - "Дом Гуччи". Лента рассказывает трагическую историю убийства основателя одного из самых модных домов, которое организовала в 1995 году его жена Патриция Реджани. На премьеру пришло много знаменитостей, в том числе и актеры фильма.

Фильм "Дом Гуччи": что известно

В основу фильма легла книга Сары Гэй Форден "Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". В книге рассказывается об убийстве Маурицио Гуччи, который возглавлял модный дом.

Сценарий написал Роберто Бентивенья. Сопродюсерами выступили Кевин Уолш и Scott Free Productions.

В картине сыграли Джаред Лето ("Далласский клуб покупателей"), Аль Пачино ("Лицо со шрамом", "Крестный отец"), Джек Хьюстон ("Подпольная империя") и Рив Карни ("Страшные сказки").

Автор: Ирина Погорелая