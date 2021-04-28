Исландская группа GusGus и исполнитель Bjarki выпустили клип на песню Chernobyl.
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Отмечается, что работал над клипом режиссер Валерий Коршунов, который создал проект "Звуки Чорнобиля". И этот клип сняли в рамках данного проекта.
Также участниками проекта стали "Вагоновожатые", KAZKA и ATOMIC SIMAO и музвканты Стасик, Сергей Михалок (BRUTTO, "Ляпис-98"), Александр Чемеров (The Gitas), Krut, Dub FX, Кристоф Этье (TELEPOPMUSIK) и BJARKI.
В "Звуках Чорнобиля" можно услышать и треск дозиметра, и скрип колеса обозрения в Припяти, и шум рыжего леса и другие характерные звуки Зоны отчуждения.
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