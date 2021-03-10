Украинская певица Ирина Билык сняла клип на новую песню "Не стримуй погляд".
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На кадрах она предстала в образе, который для нее создал известный дизайнер Иван Фролов. Билык надела корсетное мини-платье, которое напоминает моду 90-х годов. А дополнили они образ высокими перчатками и чулками с кристаллами.
"Я рад, что в этой работе Ира выглядит супер современно, загадочно и в чем-то даже провокационно. Ее главной идеей есть моя теория о том, что женщина — это солнце, а мужчина — это месяц. Когда они встречаются вместе на одной орбите — тогда случается солнечное затмение, или простыми слова новая история любви", - сказал режиссер клипа Юрий Движон.
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