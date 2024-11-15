К Черной пятнице Киевстар ТВ запустила промокампанию: что ожидать зрителям

Платформа кино и телевидения Киевстар ТВ по случаю Черной пятницы запустила лимитированное акционное предложение, снизив цену на подписку с пакетом "Премиум HD"/

По случаю Черной пятницы Киевстар ТВ сделала оформление подписки на пакет "Премиум HD" более доступным со скидкой 65%. Таким образом ее стоимость будет составлять 69 грн в месяц при условии подключения на 24 месяца. Предложение будет действовать с 15 ноября до 1 декабря 2024 года.

Пакет "Премиум HD" открывает доступ к более 430 телеканалам и библиотеке из 20 000 фильмов, сериалов и шоу для всей семьи. Просматривать этот контент зрители могут на различных устройствах - смартфоне, планшете, Smart TV, медиаплеере или ПК.

Тарифный план включает самые популярные на платформе фильмовые, спортивные и детские каналы, в частности Discovery, National Geographic, Nickelodeon, FOX и Setanta Sports.

Видео дня

С пакетом "Премиум HD" зрители смогут смотреть фильмы и сериалы от крупнейших мировых киностудий, в частности, Universal, Paramount+, Metro-Goldwyn-Mayer, турецкие сериалы, а также украинские кинохиты - "20 дней в Мариуполе" "Яремчук: Несравненный мир красоты", сериал "Пограничники".

Больше информации о пакете и возможности подключения можно найти по ссылке.

Киевстар ТВ - совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов украинского и мирового контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает для просмотра эксклюзивные проекты. Платформа насчитывает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Киевстар ТВ доступна для всех операторов мобильной связи в Украине и всех интернет-провайдеров. Узнавайте больше о новинках на платформе в телеграм-канале "Кино для ТВ".

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