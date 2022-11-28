С 2006 по 2021 год фанаты видели Дэниела Крейга в роли секретного агента, но теперь создатели планируют позвать на эту роль более молодого актера.

Стало известно имя актера, который может сыграть Джеймса Бонда в продолжении франшизы. Ранее продюсер проекта рассматривала на эту роль Тома Харди, Джеймса Нортона и Идриса Эльбу, однако The Sun сообщает, что утвержден другой кандидат. Новым Бондом может стать 32-летний Аарон Тейлор-Джонсон.

Кто такой Аарон Тейлор-Джонсон

Британский актер. Известно, что Тейлор-Джонсон получил глобальную славу благодаря главной роли в биографическом фильме "Стать Джоном Ленноном". Именно за эту роль в 2009 году он был признан лучшим актером по версии British Independent Film Awards.

Также он снимался в супергеройском фильме "Мстители: Эра Альтрона". Аарона Тейлор-Джонсона можно увидеть в фильме "Быстрее пули" (2022) с Брэдом Питтом.

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Вероятно, такой послужной список актера и убедил создателей "бондианы" пригласить его на данную роль. Однако официального подтвержденя еще нет - вся информация предоставлена инсайдерскими источниками издания.

Отметим, ранее сообщалось, что Джеймс Бонд может стать небинарной персоной. Продюсер бондианы Барбара Брокколи заявила, что ее команда открыта "к такому повороту".

Напомним, режиссер Бонда показал фото из Днепра.

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