В основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля включена работа российского режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского".

Государственное агентство Украины по вопросам кино призывает не допускать фильмы российского производства к участию в Каннском кинофестивале.

Об этом говорится в обращении главы Госкино Марины Кудерчук до главы Каннского кинофестиваля Пьера Лескюра.

Отмечается, что несмотря на призыв Украины к мировым киносообществам бойкотировать российский кинематограф, в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля включена работа российского режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского".

"А украинские режиссеры и другие кинематографисты в это время вынуждены либо воевать против русского нападения, или прятаться в бомбоубежищах, или волонтерить в тылу, – хотя, конечно, тоже выбрали бы возможность снимать кино как Серебренников, и Россия лишила их такой роскоши", - подчеркивается в сообщении.

В Госкино отмечают, что во время активных боевых действий на украинской территории одновременное представление страны-агрессора и Украины на одной площадке является недопустимым и приведет к смещению фокуса с ужасов войны и борьбы украинцев за свою идентичность на привлечение внимания к российской пропаганды относительно примирения через культуру".

Напомним, в Каннах состоится премьера украинского фильма о военнопленной девушке "Видение бабочки".

Вас также могут заинтересовать новости: