Обладатели "Золотой пальмовой ветви" и других главных призов Каннского фестиваля-2021 будут объявлены в день его закрытия 17 июля.

Вчера вечером с опозданием почти на два месяца начал работать 74-й по счету Каннский фестиваль - первый почти полноценный кинофестиваль с начала пандемии.

После прошлогодней отмены, после практически полностью переведенного в онлайн Берлинского фестиваля в феврале, Канны-2021 вновь, как и всегда, проходит во Дворце фестивалей на легендарной каннской набережной Круазет.

Вновь выстелена красная дорожка, по которой вышагивают звезды кино, как это происходит с самого первого фестиваля в 1946 году. Показанные здесь фильмы будут индикатором состояния мирового кино.

Жюри Каннского кинофестиваля

В этом году возглавил жюри режиссер Спайк Ли, а вместе с ним фильмы конкурса будут судить французские актеры Милен Фармер, Тахар Рахим, Мелани Лоран, американка Мэгги Джиленхолл, французско-сенегальский режиссер Матти Диоп, его коллеги из Австрии (Джессика Хауснер), Бразилии (Клебер Мендонса Фильо) и корейский актер Сан Кан Хо.

Читайте такжеВо Франции открывается 74-й Каннский кинофестиваль (фоторепортаж)

Фильм-открытие Каннского кинофестиваля

В качестве фильма-открытия - тоже перенесенного с прошлого года выбран карнавальный мюзикл "Аннет". Это первый экскурс в область музыкального фильма французского режиссера Леоса Каракса, известного автора таких нашумевших экспрессивных психодрам, как "Дурная кровь", "Любовники с Нового моста" и "Корпорация "Святые моторы".

Партнерами Каракса в "Аннет" в качестве авторов сценария и музыки выступили братья Рассел и Рон Мэйл из теперь почти забытой, но в 1980-е годы невероятно популярной рок-группы Sparks.

В главных ролях - американец Адам Драйвер в роли стэндап комика и француженка Марион Котийяр в роли его жены, оперной певицы. Стоит сказать, что Sparks в этом году переживают неожиданное возвращение на авансцену. Еще до фильма Каракса братья Мэйл стали предметом обстоятельного документального фильма "Братья Спаркс" режиссера Эдгара Райта.

"Аннет" принимает участие в главном конкурсе, что не очень характерно для фильмов, выбранных для торжественного открытия, и в этом отличие нынешнего фестиваля.

Конкуренты в борьбе за "Золотую пальмовую ветвь" у нее в этом году более чем серьезные.

Американец Уэс Андерсон уже прочно утвердил себя в числе грандов мирового кино.

В этом году в каннский конкурс включена его картина с длинным названием "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас Ивнинг Сан". Фильм есть не что иное как любовно- пародийное воспроизведение жизни и работы еженедельника New Yorker.

Как всегда у Андерсона, следует ожидать искрометного юмора, тем более, что в картине задействовано целое созвездие актеров: Бенисио Дель Торо, Эдриен Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд, Тимоти Шаламе, Лина Кудри, Билл Мюррей и Оуэн Уилсон.

С не меньшим нетерпением ожидают и новую работу голландца Пол Верховена. Застолбив себе репутацию успешного мастера голливудских блокбастеров ("Робокоп", "Основной инстинкт", "Шоугерлз") он вернулся к своим корням - европейскому арт-хаусу. Новый фильм называется "Непорочная дева" и рассказывает о жизни монахини-лесбиянки в католическом монастыре XVII века. В роли аббатиссы - Шарлотта Рамплинг.

Таиландец Апичатпонг Вирасетакул уже получал в 2010 году "Золотую пальмовую ветвь" за картину "Дядюшка Бунми, вспоминающий свои прошлые жизни".

Участвующая в конкурсе этого года "Память" - его первый фильм на английском языке - рассказывает о сюрреалистическом, полном слуховых галлюцинаций путешествии одинокой женщины по джунглям Колумбии. В главной роли - Тильда Суинтон, что уже само по себе гарантия качества.

Не без трепета ожидают синефилы вторую картину француженки Джулии Дюкорно. Ее полнометражный дебют "Сырое" - боди-хоррор с элементами каннибализма - произвел фурор в 2016 году. Новая картина "Титан", о которой известно лишь что вынесенный в название металл вживляется в голову человека, обещает быть не менее шокирующей, передает Би-би-си.

Обладатели "Золотой пальмовой ветви" и других главных призов Каннского фестиваля-2021 будут объявлены в день его закрытия 17 июля. Однако, один лауреат уже известен. "Золотую пальмовую ветвь за вклад в кинематограф" получила 58-летняя американская актриса и режиссер Джоди Фостер.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ирина Погорелая