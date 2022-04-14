Каннский кинорынок объявил программу "Украина в фокусе".

В 2022 году Каннский кинофестиваль пройдет 21-22 мая. В этот раз программа будет посвящена украинскому кино. Именно таким образом организаторы фестиваля решили поддержать Украину, которая сейчас борется с агрессией России.

Об этом сообщает CUC.

На Каннском кинофестивале состоится мировая премьера дебюта украинского режиссера Максима Наконечного "Видение бабочки".

"Видение Бабочки" - сложная психологическая драма, в основе которой история, что растет из реальности российско-украинской войны на Донбассе, а именно - история аэроразведчицы, которая борется с последствиями возвращения из плена.

Главные роли в фильме сыграли актеры театра и кино Рита Бурковская и Любомир Валивоц. Кроме того, в фильме снялись известная драматург и режиссер Наталка Ворожбит и актер и волонтер Мирослав Гай, а также непрофессиональные актеры: реальные врачи, военные, в том числе бывшие пленные.

Кроме того, в рамках фестиваля покажут и другие ленты из Украины: "Железная сотня" режиссера Юлии Гонтарук, "Лиманы. Бой за рай" Сергея Лысенко, "Слушая мир" Лизы Смит и "Мир для Нины" режиссера Жанны Максименко-Довгич. Также в списке есть фильм Наталки Ворожбит "Демоны".

Напомним, ранее УНИАН назвал топ-5 лучших украинских комедий, чтобы отвлечься от войны.

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